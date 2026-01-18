Özer Çak yazdı: Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!

Habertürk
        Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi. Haberturk.com'dan Özer Çak, karşılaşmayı değerlendirdi

        Giriş: 18.01.2026 - 22:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:30
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        Fenerbahçe, Süper Kupa’da Galatasaray’a karşı alınan zaferin ve Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında yaşanan dalgalı galibiyetin ardından Süper Lig’in ikinci yarısına Alanyaspor deplasmanında başladı. Domenico Tedesco’nun bu karşılaşmada Duran’ı kenarda tutup ileri uçta Talisca’yı tercih etmesi dikkat çekiciydi. Ancak maç Fenerbahçe adına adeta soğuk bir duşla başladı. Alanyasporlu Hadergjonaj’ın 3. dakikada attığı müthiş gol, karşılaşmanın seyrini erken değiştirdi. Sarı-Lacivertliler bu gole hızlı yanıt verdi ve 9. dakikada Talisca ile eşitliği sağladı.

        Ne var ki ilk yarının genelinde sahada beklenen Fenerbahçe yoktu. Alanyaspor, kendi sahasında olmanın avantajını iyi kullandı; topa daha fazla sahip oldu, pozisyon üretti ve oyunu uzun süre kontrol etti. Bunun karşılığını da 27. dakikada Makouta’nın kafa golüyle aldı. Fenerbahçe ilk yarıda zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Topa sahip olma oranı, isabetli şut sayısı ve ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde Alanyaspor’un önde olduğu bir 45 dakikanın ardından soyunma odasına 2-1 geride girmek, Fenerbahçe adına belki de en az hasarlı senaryoydu.

        İkinci yarıya Semedo–Yiğit Efe Demir değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü biraz daha eline aldı. Aradığı golü de 52. dakikada Musaba ile buldu ve skoru 2-2’ye getirdi. Bu golün ardından Tedesco, Jhon Duran–Kerem Aktürkoğlu ve Fred–İsmail Yüksek hamlelerini yaptı. Özellikle büyük beklentilerle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha kilitlenmiş bir maçta fark yaratamayan isim oldu. Sahada kaldığı sürede sıfır şut, sıfır gol beklentisi ve yüzde 62 pas isabetiyle oynayan Kerem’in oyundan alınması sürpriz değildi.

        Dakikalar 78’i gösterdiğinde ise sahneye bu sezonun tartışmasız en formda ismi Talisca çıktı. Asensio’nun nefis asistinde yaptığı klas vuruşla skoru 3-2’ye getiren Brezilyalı yıldız, maçın kaderini belirledi. Bu gol sadece üç puanı değil, belki de şampiyonluk yarışındaki psikolojik üstünlüğü de beraberinde getirdi. Galatasaray’ın aynı hafta Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesiyle zirvedeki fark 1’e indi.

        Talisca’nın sezon boyunca sergilediği performans ve maç sonundaki pozitif görüntüsü, Fenerbahçe taraftarına rahat bir nefes aldırdı. Brezilyalı yıldız, gol attıkça takıma daha fazla bağlanıyor ve Fenerbahçe’yi yukarı taşıyan en önemli aktör haline geliyor. Onun bu formuna Asensio ve birkaç oyuncu daha istikrarlı şekilde eşlik edebilirse, Sarı-Lacivertliler ligin ikinci yarısında bambaşka bir seviyeye çıkabilir. Süper Kupa zaferi ve puan farkının bire inmesi Galatasaray cephesinde kaçınılmaz olarak bir baskı yaratacaktır. Fenerbahçe adına ise bundan sonraki sürecin en kritik virajı, Perşembe günü Aston Villa karşısında alınacak sonuç olacak. Kazanmak ya da en azından kaybetmemek, sezonun geri kalanının ruh halini belirleyebilir.

        Bir parantez de Domenico Tedesco’ya açmak gerekiyor. İlk yarıdaki kötü oyun, ikinci yarıda yaptığı hamleler ve oyunu doğru okumasıyla tamamen tersine döndü. Fenerbahçe’nin golünden hemen önce Asensio ve Talisca ile kurduğu birebir iletişim ve ardından gelen gol, Tedesco’nun maça ne kadar doğrudan etki ettiğinin net bir göstergesiydi. İlk yarıdaki tercihlerin sorumluluğu ne kadar ona aitse, bu hatayı hızlıca fark edip müdahale etme cesareti de bir o kadar değerliydi. Tedesco’nun oyuna zamanında dokunuşları, Fenerbahçe adına bu sezonun en önemli kazanımlarından biri. Geldiği günden bu yana şikâyet etmeyen, sürekli pozitif kalan ve takımın ivmesini yukarı taşıyan bir teknik adamla çalışıyor olmak, Fenerbahçe için ciddi bir avantaj.

