9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ege Bölgesi dışında, 6 bölgemizde kar ya da yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji, 9 ilimiz içinse 'sarı' kodlu kar alarmında bulundu. İşte o illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara'nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
9 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI
Meteoroloji tarafından 9 kent için kar uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen 9 ilimiz: Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 1, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE: 5, Çok bulutlu
KIRKLARELİ: 2, Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
A.KARAHİSAR: 0, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 3, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 0, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: -4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
BOLU: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
SİNOP: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AMASYA: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM: -4, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KARS: -6, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN: 1, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA: 3, Çok bulutlu ve açık
BATMAN: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR: 0, Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP: 3, Çok bulutlu
MARDİN: 0, Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı