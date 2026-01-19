Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI

Meteoroloji tarafından 9 kent için kar uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen 9 ilimiz: Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak: ANKARA: 1, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı İZMİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu BURSA: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KOCAELİ: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ÇANAKKALE: 5, Çok bulutlu KIRKLARELİ: 2, Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı A.KARAHİSAR: 0, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 3, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 0, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: -4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KONYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

BOLU: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DÜZCE: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı SİNOP: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı AMASYA: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı SAMSUN: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı RİZE: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM: -4, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı KARS: -6, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı MALATYA: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı VAN: 1, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı ŞANLIURFA: 3, Çok bulutlu ve açık