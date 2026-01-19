Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da kar var! 9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ege Bölgesi dışında, 6 bölgemizde kar ya da yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji, 9 ilimiz içinse 'sarı' kodlu kar alarmında bulundu. İşte o illerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 06:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 06:53
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        9 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI

        Meteoroloji tarafından 9 kent için kar uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen 9 ilimiz: Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

        İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İZMİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ÇANAKKALE: 5, Çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 2, Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        A.KARAHİSAR: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 3, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: -4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KONYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

        BOLU: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        SİNOP: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        AMASYA: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        SAMSUN: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        RİZE: 7, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ERZURUM: -4, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        KARS: -6, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 0, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        VAN: 1, Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 3, Çok bulutlu ve açık

        BATMAN: 3, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 0, Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        GAZİANTEP: 3, Çok bulutlu

        MARDİN: 0, Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız kardeşini öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihar etti

        Konya'da tartışma sırasında tabancayla ateş ettiği kız kardeşi Nida Türkmen'i (19) öldürüp, annesi İsmehan Türkmen'i (45) ağır yaralayan Nadir Türkmen (23), aynı silahla intihar etti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydının olduğu öğrenildi. (DHA)

