        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi!

        Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

        Giriş: 19.01.2026 - 09:41 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:41
        1

        "ÜÇ PUANI HAK EDEN BİR F.BAHÇE İZLEDİK"

        ERCAN TANER: "Usta oyuncular maçın kaderinde çok etkilidir düşüncesi bir kez daha gerçek oldu. Asensio'nun usta işi pasına Talisca da nefis vurunca Fenerbahçe öne geçti. İkinci yarı oynadığı oyun ile üç puanı hak eden bir Fenerbahçe izledik." (Sözcü)

        2

        "TOPARLANIR DİYORDUK AMA TOPARLANAMADI"

        AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler. İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi." (Sabah)

        3

        "FUTBOL UKALALIĞI YAPIYOR"

        ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe kalecisi çok rahat gözüküyor hareketlerinde. Rahat gözüküyorsun da o golleri o kadar rahat yemeyeceksin. Rahatlık başka bir şey ukalalık başka bir şey. Fenerbahçe kalecisi rahat hareket edeyim derken futbol ukalalığı yapıyor. O zaman da kalende golleri görürsün."

        4

        "ASENSIO VE TALISCA'LARI YOKTU"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "Talisca "krallığında" affedilmeyen hatalar kuralı işlemeye başladı. Tam bir avcı gibi, uygun fırsatları "tehlikeye" ve "gole" çeviren büyücü gibiydi Brezilyalı. Ligin yeniden başlaması için "büyük takım – büyük futbolcu" karakterini taşıyan sonuç lazımdı ki; aldılar. Alanya takım olarak kafa tutmayı beceren, pas organizasyonunu doğru yapan ve pozisyon oyunundan çok öne geçmiş bir ekip. İki kere öne geçip, arkasında duramadılar, çünkü Asensio ile Talisca'ları yoktu. Tedesco'nun iyi gitmeyen oyuna hamle yapması, sistemi değiştirmesi, farklılık araması da takdire değer." (Fotomaç)

        5

        "GALİBİYETİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "İkinci yarıya ise bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Tedesco'nun Semedo – Yiğit Efe değişikliğiyle savunmada üçlüye dönmesi, takımın rakibe daha yakın oynamasını sağladı. Bu hamleyle birlikte Alanyaspor'un kaleye gelişi neredeyse tamamen engellendi. Baskı arttı, ikili mücadeleler kazanılmaya başlandı ve oyun kontrolü yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçti. Beraberlik golü çok doğru bir zamanda geldi. Bu golle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların iştahı da sahaya yansıdı. Ardından Talisca sahneye çıktı. Harika golle sadece skoru değil, maçın hikayesini de değiştirdi. Adeta "Bu sezonun golcüsü benim" dercesine bir vuruştu. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada alınan bu galibiyetin önemi çok büyük." (Takvim)

        6

        "GOL ADAMI TALISCA"

        İBRHİM YILDIZ: Alanyaspor karşılaşmasının öne çıkan ismi şüphesiz Talisca’ydı. Topa hakimiyeti ve düzgün vuruşları ile tanıdığımız bu oyuncu yine sahneye çıkarak iki gole imza attı. Galibiyette büyük rol oynayan Talisca, her maç olduğu gibi yine gole en yakın oyuncu olduğunu kanıtladı. Genç Yiğit Efe, oyuna girdikten sonra hiç yabancılık çekmedi. Hata yapmadı. Soğukkanlı ve özgüveni yüksek bir performans sergiledi. Fenerbahçe aldığı 3 puan ile lider Galatarasay’a geliyorum mesajı verdi. (Habertürk)

        7

        "ASENSIO VE TALISCA KALİTESİ SAHNEYE ÇIKTI"

        MUSTAFA ÇULCU: "Alanya iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı." (Sabah)

