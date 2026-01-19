Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!

        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!

        İstanbul trafiğinde kar yağışı önlemi! İstanbul Valiliği'nce, saat: 10.00'dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 08:56 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle bir takım önlemler aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.

        İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu!
        İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu!
        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"