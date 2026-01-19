'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
Konya'da, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 37 yaşındaki Hakan K., diğer sürücü Cemal D. ile yanındaki Mehmet Emin K.'yi bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı
Konya'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi.
Otomobiliyle seyir halinde olan Cemal D. ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. (37) arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
İKİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Sürücülerden Hakan K., durdurduğu aracından inip, Cemal D.'nin otomobilinin yanına gitti. Önce otomobile zarar vermek isteyen Hakan K., ardından açık olan camdan bıçakla saldırıp Cemal D.'yi boynundan, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K.'yi de kolundan yaraladı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı Cemal D. tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, şüpheli aracına binip hızla uzaklaştı. Yaralı 2 kişi, yakındaki hastaneye gidip tedavi olduktan sonra durumu polise bildirdi.
SALGIRGAN YAKALANDI
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Hakan K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.