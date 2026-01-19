Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: 'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!

        Konya'da, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 37 yaşındaki Hakan K., diğer sürücü Cemal D. ile yanındaki Mehmet Emin K.'yi bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi.

        Otomobiliyle seyir halinde olan Cemal D. ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. (37) arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        İKİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

        Sürücülerden Hakan K., durdurduğu aracından inip, Cemal D.'nin otomobilinin yanına gitti. Önce otomobile zarar vermek isteyen Hakan K., ardından açık olan camdan bıçakla saldırıp Cemal D.'yi boynundan, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K.'yi de kolundan yaraladı.

        REKLAM

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Saldırı Cemal D. tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, şüpheli aracına binip hızla uzaklaştı. Yaralı 2 kişi, yakındaki hastaneye gidip tedavi olduktan sonra durumu polise bildirdi.

        SALGIRGAN YAKALANDI

        Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Hakan K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın

        Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?