Galatasaray'da kötü gidişatın nedenleri
Galatasaray, Süper Kupa'daki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de de evinde Gaziantep FK'ya karşı iki puan kaybetti. Sarı-kırmızılılarda kötü gidişat sonrası eleştiri okları yönetim ve takıma çevrildi. Taraftarlar tribünde yönetimi ve takımı protesto ederken, sarı-kırmızılıların düşüşündeki öne çıkan faktörleri masaya yatırdık.
Süper Lig’de ikinci yarıya Gaziantep FK beraberliğiyle başlayan lider Galatasaray, sahadaki sonuçtan çok kulüp içindeki huzursuzlukla gündeme geldi.
Bu puan kaybının ardından sarı-kırmızılı camiada tansiyon yükselirken, yönetim istifaya davet edildi; tepkilerden teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular da payını aldı.
İşte Galatasaray’ı kriz eşiğine getiren sürecin satır başları:
HATALI PLANLAMA
Sezon başında transfere yaklaşık 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, buna rağmen 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanını dolduramadı ve kulübeyi zayıf bıraktı.
Peş peşe yaşanan sakatlıklar ve cezalar, bu plansızlığın bedelini ağırlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde US Gilloise, Süper Kupa’da Fenerbahçe ve Süper Lig’de Gaziantep FK karşısında eksik Aslan görüntüsü verdi.
ARTIK KURTARICI DEĞİL
Antalyaspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında son golleri atan Mauro Icardi’ye, Victor Osimhen’in yokluğunda güvenildi, ancak beklenen katkı gelmedi.
Fiziksel olarak takımın gerisinde kalan Icardi, Fenerbahçe derbisinde etkisiz kaldı, Gaziantep FK karşısında ise net fırsatları değerlendiremedi.
TRANSFERDE GEÇ KALINDI
Bir transfer döneminde daha ağır hareket eden Galatasaray, son maçta yalnızca iki oyuncu değişikliği yapabildi.
Dar kadro nedeniyle eli kolu bağlanan Okan Buruk, oyuna müdahalede zorlandı.
Tecrübeli teknik adam, geçmişte Gomis, Midtsjö ve Ziyech’ten aldığı katkıyı bu sezon bulamıyor.
TRİBÜNLE BAĞ KOPTU
Loca, kombine ve GS Store satışlarında kulübe koşulsuz destek veren taraftarlar, aynı fedakârlığı yönetimden göremediğini düşünüyor.
Süper Kupa’daki yağmur altında oynanan maç ve 45 bin TL’ye varan bilet fiyatları, sabrı taşırdı. Tribünlerde istifa sesleri giderek yükseldi.