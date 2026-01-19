Ailenin tek çocuğu ve daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!

Nevşehir'de yürek yakan bir olay yaşandı. Ailesiyle, dedesinin il merkezine bağlı Çardak köyündeki evine giden 2 yaşındaki Amine A., yakınlarının malzeme çıkarmak amacıyla açtığı bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

AA'daki habere göre çocuğu sıkıştığı yerden çıkaran aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Adrese gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Amine A.'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

İHA'daki habere göre Amine A.'nın ailenin tek çocuğu olduğu ve yapılan ön otopsisinde boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.