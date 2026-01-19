ABD Başkanı Trump'tan Norveç Başbakanı Store'a mektup: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda Avrupa ile artan gerilimler arasında Norveç Başbakanı'na yazdığı mektupta artık "sadece barışı düşünmek zorunda hissetmediğini" açıkladı.

PBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Trump Grönland konusunda artan ısrarının ardından Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup yazdı. Mektup, Ulusal Güvenlik Konseyi görevlileri tarafından Washington'daki birçok Avrupa büyükelçisine iletildi.

PBS News'in haberine göre mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Jonas, Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her zaman baskın olsa da, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim.

Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki?

Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu.

Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor.