Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Norveç Başbakanı Store'a mektup: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Norveç Başbakanı Store'a mektup: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum

        Grönland'ın ABD'ye ait olması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineleyen ABD Başkanı Trump, Norveç Başbakanı Store'a mektup gönderdi. Trump mektubunda, "Sayın Jonas, Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda Avrupa ile artan gerilimler arasında Norveç Başbakanı'na yazdığı mektupta artık "sadece barışı düşünmek zorunda hissetmediğini" açıkladı.

        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı" Haberi Görüntüle

        PBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Trump Grönland konusunda artan ısrarının ardından Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup yazdı. Mektup, Ulusal Güvenlik Konseyi görevlileri tarafından Washington'daki birçok Avrupa büyükelçisine iletildi.

        PBS News'in haberine göre mektupta şu ifadeler yer aldı:

        "Sayın Jonas, Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her zaman baskın olsa da, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim.

        REKLAM

        Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki?

        Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu.

        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki Haberi Görüntüle

        Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor.

        Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil."

        Öte yandan Trump'ın Store'a gönderdiği mektup, Beyaz Saray ya da Norveç hükümeti tarafından henüz doğrulanmadı.

        Trump'ın mektubu, Norveç Başbakanı'nın Trump'ın gümrük vergisi duyurusuna yanıt olarak "tehditlerin müttefikler arasında yeri yoktur" açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi.

        Norveç Başbakanı Store, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada şunları yazdı: "Norveç'in pozisyonu kesin: Grönland, Danimarka'nın bir parçasıdır. Norveç, Danimarka'nın egemenliğini tamamen desteklemektedir.

        Trump'ın Grönland tehdidi

        Trump'ın Grönland tehdidi ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

        Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

        Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı.

        Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

        Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

        Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 15 Ocak 2026 (Avrupa Grönland İçin ABD İle Savaşır Mı?)

        NATO kalkanı Grönland'da mı kırılacak? Artık "Birimiz Hepimiz İçin" değil mi? Trump niye müteffik toprağı istiyor? Trump ABD'yi sığınağa mı sokuyor? HT 360'da Dilek Gül sordu; Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elçin Başol ve Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"