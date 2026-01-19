Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ankaramız, ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2 etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla bitirdiğimiz bu projeyle havacılıktaki grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz. Hükümet olarak 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilincinde olarak çalışıyoruz. Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Artık takip eden ve takip edilen bir Türkiye var.

Aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Türkiye en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri. Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. 60 olan dış hat sayımızı 356 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 34 milyondu, 247 milyonu aştı. Yolcu sayısı bakımında Avrupa'da 2, dünyada 7. olduk. Muhalefetin engellemek için elinde geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Esenboğa'da da 23 yılda önemli büyüme sağladık. 37 bin 721 uçak ve 2 milyon 836 bin trafikten, uçuş trafiği yüzde 159, yolcu trafiği yüzde 355 arttı.