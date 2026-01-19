Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla bitirdiğimiz bu projeyle havacılıktaki grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:47
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Ankaramız, ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2 etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla bitirdiğimiz bu projeyle havacılıktaki grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz. Hükümet olarak 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilincinde olarak çalışıyoruz. Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Artık takip eden ve takip edilen bir Türkiye var.

        Aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Türkiye en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri. Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. 60 olan dış hat sayımızı 356 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 34 milyondu, 247 milyonu aştı. Yolcu sayısı bakımında Avrupa'da 2, dünyada 7. olduk. Muhalefetin engellemek için elinde geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Esenboğa'da da 23 yılda önemli büyüme sağladık. 37 bin 721 uçak ve 2 milyon 836 bin trafikten, uçuş trafiği yüzde 159, yolcu trafiği yüzde 355 arttı.

        Uygulamaya aldığımız proje kapsamında 75 metre genişliğinde 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğinde hava kontrol merkezimizi inşa ettik. 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli kargo apronumuzu tamamladık. 1200 araçlık açık otoparkımızı da havalimanımıza kazandırdık. Ülkemizin başkentini daha modern bir havalimanıyla inşallah buluşturacağız. Tam 298 milyon Euro'luk yatırım değerini sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan garantiledik. Yolcu garantisi vermeden hayata geçirdik. 25 yıl işletme süresiyle 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kiranın yüzde 25'ini peşin ödedi. Çalışmalar bitmeden 2023 Nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik. Bizimle muhalefet arasındaki fark ortaya çıkıyor. Milletin parasıyla keyif çatanların, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların yerine biz bu milletin kaynaklarını bu millet için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

