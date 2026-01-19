Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor, içeride insan yaşamı var mı? Amazon Ormanları'na dair az bilinen gerçekler

Gezegenin en büyük yağmur ormanı olan Amazon, yalnızca doğanın değil insanlığın geleceği açısından da kritik bir öneme sahip. Oksijen üretiminden yerli halklara, “uçan nehirlerden” biyolojik çeşitliliğe kadar Amazon’un bilinmeyen yönlerini sizin için derledik. İşte detaylar!