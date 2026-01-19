Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: 15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, babasından izinsiz aldığı otomobille 60 metre yükseklikten şarampolden yuvarlanan 15 yaşındaki Ali Osman Yanar hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin ailesi acı haberle gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 07:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de yürek yakan kaza, Erdemli ilçesine bağlı Fakılı Mahallesi’nde bulunan Karaburun mevkiinde meydana geldi. Suat Yanar’ın oğlu Ali Osman Yanar (15), babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı.

        60 METREDEN ŞARAMPOLE UÇTU

        DHA'daki habere göre Karaburun mevkiine geldiği sırada Yanar, direksiyon hakimiyetini kaybederek 60 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

        VATANDAŞLAR 112'Yİ ARADI

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araca ulaşan itfaiye ekipleri Yanar’ı yaralı halde yukarı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Yanar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağabeyini silahla vurarak öldürdü, diğer ağabeyinin eşini yaraladı

        Antalya'da bir kişi ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini silahla yaraladı

        #Mersin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?