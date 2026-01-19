Mersin'de yürek yakan kaza, Erdemli ilçesine bağlı Fakılı Mahallesi’nde bulunan Karaburun mevkiinde meydana geldi. Suat Yanar’ın oğlu Ali Osman Yanar (15), babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı.

60 METREDEN ŞARAMPOLE UÇTU

DHA'daki habere göre Karaburun mevkiine geldiği sırada Yanar, direksiyon hakimiyetini kaybederek 60 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

VATANDAŞLAR 112'Yİ ARADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araca ulaşan itfaiye ekipleri Yanar’ı yaralı halde yukarı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yanar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.