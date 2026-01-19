11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan bir kişiye 29 Ağustos 2015 tarihinde uzun namlulu silah ile ateş açıldı. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği belirsiz kaldı.

Şüpheliler dosyanın kapandığını düşündü. Ancak jandarma dosyanın peşini bırakmadı. Deliller ve ifadeler tekrar gözden geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde harekete geçildi. Cinayetin aydınlatılması için önce özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grupta "Jandarma Suç araştırma timleri, kriminal, istihbarat, KOM ve ilçe jandarma komutanlığı personeli yer aldı.

OLAY YERİ KAMERASINA TAKILDILAR

Jandarma'nın tecrübeli ekibi dosyayı tozlu raflardan çıkardıktan sonra ayrıntılar ve ihtimalleri bir kez daha masaya koydu. Ekipler, teknolojinin tüm imkanlarını kullandı. Olayla ilgili teknik veriler analiz edildi. Detaylı araştırmalar yapıldı. Cinayet yıllar önce işlenmiş olsa da suçlular aslında çok da uzaklaşmamıştı. Olay yerinde delilleri kayıt altına alan olay yeri kamerasına takıldılar.

6 KİŞİ TARAFINDAN KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ

V.Ç.’nin 6 kişi tarafından kasten öldürüldüğü belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Böylece 11 yıl önce işlenen cinayet dosyası aydınlığa kavuştu.