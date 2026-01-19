Tam kış! İstanbul bembeyaz!

İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor.

Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor.

Sürücüler, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ilerlemekte zorlanıyor.

Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor.

SÜRÜCÜLERİ VE TOPLU TAŞIMAYI DA ETKİLİYOR

Öte yandan İstanbul'da kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullananları olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü. Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.