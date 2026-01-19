Tam kış! İstanbul bembeyaz!
Megakent İstanbul kar yağışının etkisi altında. Birçok ilçede kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor
İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.
AA'da yer alan habere göre Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor.
Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.
Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor.
Sürücüler, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ilerlemekte zorlanıyor.
Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor.
SÜRÜCÜLERİ VE TOPLU TAŞIMAYI DA ETKİLİYOR
Öte yandan İstanbul'da kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullananları olumsuz etkiledi.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü. Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.
Halkalı Gümrük Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Esenler'de araçlar ağır ilerlerken Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri yolda kaldı.
Ümraniye ve Beykoz'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mevkilerde görüş mesafesi azaldı. Üsküdar'da da bazı İETT otobüsleri arıza ve yağış nedeniyle yolda kaldı. Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan otobüs arızalanınca aracın tahliye edilmesini isteyen şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı. Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük yağış nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.