        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!

        Afyonkarahisar'da, otomobilin çarptığı üçtekerli motosikletin sürücüsü 48 yaşındaki anne S.S. hayatını kaybederken, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu D.S. yaralandı. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:12 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:12
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaza, dün saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi.

        OTOMOBİL, ÜÇTEKERLİYE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre E.D. (31) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.'nin (48) kullandığı üçtekerli motosiklete çarptı.

        ANNE İLE OĞLU AĞIR YARALANDI

        Kazada, S.S. ile oğlu D.S. (12) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ANNE ÖLDÜ OĞLUNUN DURUMU CİDDİ

        Hastanede tedaviye alınan S.S., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, D.S.’nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, S.S. idaresindeki üçteker yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması ve üçteker üzerindeki anne ve oğlunun havaya savrulduğu anlar kaydedildi.

