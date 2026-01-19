Habertürk
Habertürk
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı! | Son dakika haberleri

        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!

        İstanbul Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışında çocuklar araçlara kartopu fırlattı. Bir taksici ise aracına kar topu gelince çocukları kovaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:59
        Beylikdüzü'nde bir grup çocuk yoldan geçen araçlara kartopu fırlattı.

        DHA'nın haberine göre kartopunun isabet ettiği taksinin şoförü, araçtan inerek çocukları kovaladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Beylikdüzü Barış Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar yoldan geçen araçlara kartopu fırlattı.

        Kartopunun isabet ettiği araçların sürücüleri çocuklara bağırdı. Sinirlenen taksici ise aracından inerek çocukları bir süre kovaladı. Ardından taksisine binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

