Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!

Beylikdüzü'nde bir grup çocuk yoldan geçen araçlara kartopu fırlattı.

DHA'nın haberine göre kartopunun isabet ettiği taksinin şoförü, araçtan inerek çocukları kovaladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Beylikdüzü Barış Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar yoldan geçen araçlara kartopu fırlattı.

Kartopunun isabet ettiği araçların sürücüleri çocuklara bağırdı. Sinirlenen taksici ise aracından inerek çocukları bir süre kovaladı. Ardından taksisine binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.