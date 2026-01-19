Habertürk
Habertürk
        Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti

        Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti

        ABD Başkanı Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Omar için "O hapiste olmalı, hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmeli" ifadelerini kullandı. Omar ise Trump'a verdiği yanıtta "Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak" demişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 07:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 07:51
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Sesli Dinle
        ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini" belirtti.

        Trump, Omar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump, "ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte Kongre üyesi Ilhan Omar da bu konuda her şeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

        Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar

        Trump, şunları kaydetti:

        "O hapiste olmalı, hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmeli."

        Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

        "NEFRET DOLU SÖYLEMLERİN İŞE YARAMAYACAK"

        Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

