Suriye ordusu, Rakka'dan Haseke'ye ilerliyor

Suriye ordusu, Türk yapımı zırhlı araçlar, tanklar ve uçaksavar sistemleri taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy ile Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (YPG) yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG, arasında dün varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Rakka ve Haseke vilayeleri arasında hareketlilik yaşanıyor.

Anlaşma kapsamında tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği Haseke vilayetine askeri sevkiyat yapılıyor.

Suriye ordusuna ait tankları, uçaksavar sistemlerini ve Türk yapımı zırhlı araçları taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy, Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Suriye ordusu, Münbiç’in güneybatısında terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Tişrin Barajı’nı da kontrol altına aldı.

Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından Suriye Merkez Bankası, Rakka şubesinin açılması için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Merkez Bankası, Rakka'da faaliyet gösteren tüm bankaları, şubelerini yeniden açmaları için teşvik etti.

Merkez Bankasının Rakka şubesinin de açılması için hazırlıklara başlandığı kaydedilen haberde, bu adımların atılmasının bankacılık hizmetlerinde nitelikli bir sıçrama anlamına geldiği ifade edildi.

Anlaşmaya varılmıştı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlanmıştı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulmuş, tam bir ateşkes ilan edilmişti.

YPG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirilmişti. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredileceği, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği açıklanmıştı.

Anlaşma kapsamında ayrıca bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği ve güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı bildirilmişti.