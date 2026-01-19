Habertürk
        Oltaya cansız beden takıldı! | Son dakika haberleri

        Oltaya cansız beden takıldı!

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne balık tutmak için gelen iki arkadaşın oltasına bir erkeğe ait cansız beden takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:50
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti.

        Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

        Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

