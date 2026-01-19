Habertürk
Habertürk
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis | Son dakika haberleri

        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis

        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında imar müdürü, büro şefi ve eski belediye başkan yardımcısına 10 yıl hapis cezası verildi. Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 18:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:49
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Sırrıberk Aslan'ın haberine göre; Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

        Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi. Ceza verilen sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

