        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a Arjantinli kanat: Thiago Almada - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a Arjantinli kanat!

        Ara transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, La Liga temsilcisi Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli sol kanat Thiago Almada'yı yakından takip ettiği iddia edildi.

        Giriş: 19.01.2026 - 19:18 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:18
        Devre arası transfer dönemi için gaza basan Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Sarı-kırmızılıların İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de kariyerini sürdüren Thiago Almada'yı listesine eklediği belirtildi.

        G.SARAY'DAN YAKIN TAKİP!

        Foot Mercato'nun haberine göre; hücum bölgesini güçlendirmek isteyen G.Saray yönetiminin futbolcuyu kıskaç altına aldığı kaydedildi.

        24 yaşındaki oyuncunun da Avrupa'da yeni bir sayfa açmak istediği ve gelişmelerin kısa süre içerisinde netleşeceği haberin detaylarında yer aldı.

        Bu sezon Madrid temsilcisinde 18 maçta 681 dakika süre alan Almada, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

        Atl. Madrid'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunan ce güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz yaz 21 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

