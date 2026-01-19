Suriye ordusu: Terör örgütü PKK ve eski rejimin kalıntıları anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor

SURİYE'DE SDG'NİN ADIM ADIM YENİLİŞİ

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı. Ancak mutabakatın uygulanmasında sorunlar yaşandı ve Halep'te çatışmalar çıktı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlatmıştı.

Suriye ordusu daha sonra Halep'in 50 kilometre doğusundaki Deyr Hafir'e ek güçler gönderdi ve sivillerin bölgeyi terk etmesi için süre verdi.

Daha sonra SDG lideri Mazlum Abdi tüm güçlerini 17 Ocak Cumartesi sabahı 07:00'den itibaren "Fırat'ın doğusuna konuşlandırmak üzere çekme kararı aldık" dedi. Amerikan heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra açıklama yapan Abdi, "Entegrasyon sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyet gösterisi" olarak güçlerini çektiğini duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da, Kürtlere geniş haklar tanıyan yeni bir kararname yayımladı. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'nin yanı sıra Deyrizor ve Rakka'da kontrolü sağladı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün akşam terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan anlaşmayı imzaladığını duyurdu.