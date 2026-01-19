Habertürk
Habertürk
        Suriye ordusu: Terör örgütü PKK ve eski rejimin kalıntıları anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor | Dış Haberler

        Suriye ordusu: Terör örgütü PKK ve eski rejimin kalıntıları anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor

        Suriye ordusu, dün akşam sağlanan ateşkese rağmen "terör örgütü PKK ve eski rejimin kalıntılarından bazı terör gruplarının" ordu güçlerini hedef alarak anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:22
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Suriye ordusu, terör örgütü PKK ve eski rejimin unsurlarından bazı terör gruplarının, dün varılan anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını duyurdu.

        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi

        Suriye ordusunun, devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde yer alan açıklamasında, terör örgütü PKK ve eski rejimin unsurlarından bazı terör gruplarının çeşitli bölgelerde ordu birliklerine yönelik saldırılarında 3 askerin öldüğü belirtildi.

        "Terör örgütü PKK ve eski rejimin kalıntılarından bazı terör gruplarının" ordu güçlerini hedef alarak anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

        Suriye ordusunun 16 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda operasyon başlatmasının ardından sırasıyla Deyr Hafir, Meskene ve Tabka terör örgütü YPG/SDG'den temizlenmiş, Deyrizor ve Rakka'da da aşiretler ve yerel halk ayaklanarak terör örgütüyle mücadeleye başlamıştı.

        Aşiretler ve yerel halk, 18 Ocak'ta Deyrizor ve Rakka kent merkezini büyük ölçüde terör örgütünden kurtarmış, ordu birlikleri de aynı günün akşam saatlerinde bu iki kentin merkezine girmişti.

        Şam yönetiminden 18 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de yapılan yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmayı imzaladığı duyurulmuştu.

        SURİYE'DE SDG'NİN ADIM ADIM YENİLİŞİ

        Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı. Ancak mutabakatın uygulanmasında sorunlar yaşandı ve Halep'te çatışmalar çıktı.

        Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlatmıştı.

        Suriye ordusu daha sonra Halep'in 50 kilometre doğusundaki Deyr Hafir'e ek güçler gönderdi ve sivillerin bölgeyi terk etmesi için süre verdi.

        Daha sonra SDG lideri Mazlum Abdi tüm güçlerini 17 Ocak Cumartesi sabahı 07:00'den itibaren "Fırat'ın doğusuna konuşlandırmak üzere çekme kararı aldık" dedi. Amerikan heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra açıklama yapan Abdi, "Entegrasyon sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyet gösterisi" olarak güçlerini çektiğini duyurdu.

        Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da, Kürtlere geniş haklar tanıyan yeni bir kararname yayımladı. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'nin yanı sıra Deyrizor ve Rakka'da kontrolü sağladı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün akşam terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

        Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6 saniye süren saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

