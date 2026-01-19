Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü

Habertürk
        ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İki lider, Suriye toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın önemini vurguladı.

        Giriş: 19.01.2026 - 22:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:33
        ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

        Suriye Cumhurbaşkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Şara ile Trump'ın, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.

        İki lider, Suriye toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken, istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini dile getirdi.

        Görüşmede, liderlerin, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi.

        Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye’ye daha iyi bir geleceğe yönelmesi için fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı bildirildi.

        18 Ocak günü, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

        Gerçek Fikri Ne? - 17 Ocak 2026 (İran'da Kaos Bitti Mi, Trump Ne Yapacak?)

        Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerliyor. Suriye'de sahada şu an ne oluyor? Barrack Mazlum Abdi'ye ne dedi? YPG ABD'ye ''Bizi koru'' mu dedi? Terör örgütü için yolun sonu mu? Sahada ne oluyor? Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusu ne yapacak? YPG, ABD'ye ne mesaj verdi? YPG'ye son darbe mi? YPG'nin durumu ne? YPG ABD'den ne bekliyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İran Araştırmaları Merkezi (Iram)Araştırmacısı Oral Toğa, Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Nedret Ersanel, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yorumladı.  

        #Şara
        #trump
        #SDG
