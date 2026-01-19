Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İki lider, Suriye toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın önemini vurguladı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.
Şara ile Trump'ın, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.
İki lider, Suriye toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken, istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini dile getirdi.
Görüşmede, liderlerin, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi.
Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye’ye daha iyi bir geleceğe yönelmesi için fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı bildirildi.
18 Ocak günü, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.