İnegöl'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak demir yığınına döndü. Feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.