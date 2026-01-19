Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu | Son dakika haberleri

        ‘Ava gidiyorum’ diyerek evinden çıkıp kaybolan güvenlik görevlisinin cansız bedeni bulundu

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki adliyede güvenlik görevlisi Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları 2'nci gününde devam etti. Uçar'ın cansız bedeni Soğuksu mevkisinde av tüfeğiyle vurulup, bir ağaca yaslanmış halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:06
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında ‘ava gidiyorum’ diyerek evinden çıktı. Uçar’ın Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle köy çevresi ve Mustafa Uçar’ın en son görüldüğü Sindelli Mahallesi civarındaki ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        Çalışmalara jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık ekipleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarında 2’nci güne girildi. Arama çalışmaları köyün kırsalında termal kameralar da kullanılarak devam etti.

        ÖLÜ BULUNDU

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve iki gündür ekiplerin aradığı güvenlik görevlisi Mustafa Uçar’ın Soğuksu mevkisinde av tüfeğiyle vurulup, bir ağaca yaslanmış halde cansız bedeni bulundu.

        Uçar’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Ekipler, Uçar’ın av tüfeği ile kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor. Uçar'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6 saniye süren saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

