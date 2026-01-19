Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş uzatmalarda kazandı) - Kayserispor Haberleri

        Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 90+5'te El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Kara Kartal'ın ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

        Giriş: 19.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:32
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Zecorner Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 32 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

        Ligin 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

        EL BILAL TOURE TAKIMI SIRTLADI

        Son anlarda attığı golle Beşiktaş'ı önemli bir puan kaybından kurtaran El Bilal Toure, oynadığı son 2 maçta da fileleri havalandırdı.

        Ankara Keçiörengücü'yle oynanan kupa maçında da gol atan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 13. maçında altıncı golüne ulaştı.

        El Bilale Toure, ligde RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

        9 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

        Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

        Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

        UDUOKHAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sarı kart cezalısı oldu.

        Yaptığı faulün ardından karşılaşmanın 51. dakikasında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki 4. sarı kartı sebebiyle cezalı duruma düştü.

        Gelecek hafta oynanacak ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli savunmacı Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında da sarı kart gördüğü için sınıra gelmişti.

        TARAFTARIN MAÇA İLGİSİ AZ OLDU

        Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi beklenenin altında oldu.

        Tüpraş Stadı'ndaki maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.

        21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

        36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

        42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.

        43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.

        45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        49. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

        54. dakikada Kayserispor net gol şansından yararlanamadı. Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin penaltı noktasının gerisinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

        58. dakikada hızlı gelişen atakta Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından yerden sert şutunda top, az farkla dışarı gitti.

        68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

        70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Bilal Bayazıt, topu yumrukladı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Bilal'in çelmeye çalıştığı meşin yuvarlağı savunma, direk dibinden çizgi üzerinden kornere gönderdi.

        90+5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ iç koridordan Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Toure'nin savunmaya rağmen kafa vuruşunda top, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

