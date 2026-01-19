Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

"RAKİPLER ÇOK KAPANIYOR"

Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik.