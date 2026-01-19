Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 23:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:04
        1

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        2

        "RAKİBİ AÇMAKTA ZORLANDIK"

        Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90 artılarda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiğiz bir de... Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada.

        3

        "EKSİKLERİMİZ VAR"

        İki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik. 1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum.

        4

        "RAKİPLER ÇOK KAPANIYOR"

        Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik.

        5

        "BİRLİK OLMAZSAK ALTINDAN KALKAMAYIZ"

        Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler.

        6

        "DEĞİŞİMLER KANLI OLUR"

        Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak.

        7

        "FİNALDE GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

        Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız.

        8
