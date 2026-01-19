Habertürk
        Son dakika: Antalya haberleri: Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!

        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!

        Antalya'da arkadaşlarıyla zeytinlik alanda patenle dolaşan 15 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan, sabaha karşı ölü bulundu. Sağlık ekipleri, çocuğun düşme sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:14
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Antalya'da arkadaşları ile birlikte bulunduğu zeytinlikten ayrıldıktan sonra dengesini kaybedip düşen Efe Mevlüt Çalışkan (15), sabah saatlerinde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre; 3 arkadaşıyla birlikte patenle gezen Efe Mevlüt Çalışkan, dün akşam üstü Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlikte bir süre oturduktan sonra sabaha karşı ayrıldı.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        Patenle giderken dengesini kaybeden Çalışkan, yere düştü.

        GİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

        Arkadaşları, Çalışkan'ın düştüğünü görmesine rağmen kalkıp gittiğini düşünerek zeytinlikten ayrıldı.

        EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

        Saat 06.30 sıralarında zeytinlik alanda hareketsiz yatan Efe Mevlüt Çalışkan’ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

        Çalışkan'ın kimliği, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teşhis edilirken; durum ailesine bildirildi. Efe Mevlüt Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Kimlik teşhisi için Adli Tıp'a gelen anne ve babası büyük üzüntü yaşadı. Çalışkan'ın cenazesi, otopsinin ardından aileye teslim edildi. Cenazenin teslim alınması sırasında baba ve anne, gözyaşlarını tutamadı.

        PATENLERİNİ BABASININ ARKADAŞI TAŞIDI

        Efe Mevlüt Çalışkan'dan geriye kalan patenleri ise babasının bir arkadaşı taşıdı.

        KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞLAR

        Ailesinin dün akşamdan bu yana haber alamadığı Çalışkan için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Efe Mevlüt Çalışkan'ın cenazesi yarın defnedilecek.

