Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
Antalya'da arkadaşlarıyla zeytinlik alanda patenle dolaşan 15 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan, sabaha karşı ölü bulundu. Sağlık ekipleri, çocuğun düşme sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Antalya'da arkadaşları ile birlikte bulunduğu zeytinlikten ayrıldıktan sonra dengesini kaybedip düşen Efe Mevlüt Çalışkan (15), sabah saatlerinde ölü bulundu.
DHA'nın haberine göre; 3 arkadaşıyla birlikte patenle gezen Efe Mevlüt Çalışkan, dün akşam üstü Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlikte bir süre oturduktan sonra sabaha karşı ayrıldı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Patenle giderken dengesini kaybeden Çalışkan, yere düştü.
GİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER
Arkadaşları, Çalışkan'ın düştüğünü görmesine rağmen kalkıp gittiğini düşünerek zeytinlikten ayrıldı.
EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
Saat 06.30 sıralarında zeytinlik alanda hareketsiz yatan Efe Mevlüt Çalışkan’ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ
Çalışkan'ın kimliği, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teşhis edilirken; durum ailesine bildirildi. Efe Mevlüt Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kimlik teşhisi için Adli Tıp'a gelen anne ve babası büyük üzüntü yaşadı. Çalışkan'ın cenazesi, otopsinin ardından aileye teslim edildi. Cenazenin teslim alınması sırasında baba ve anne, gözyaşlarını tutamadı.
PATENLERİNİ BABASININ ARKADAŞI TAŞIDI
Efe Mevlüt Çalışkan'dan geriye kalan patenleri ise babasının bir arkadaşı taşıdı.
KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞLAR
Ailesinin dün akşamdan bu yana haber alamadığı Çalışkan için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Efe Mevlüt Çalışkan'ın cenazesi yarın defnedilecek.