Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce dünyaevine giren Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Helin Kutlay ve eşi saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine gittiler. Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan ikametlerine giden yeni evli çiftin henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.