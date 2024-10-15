Kırıkkale'de kan donduran olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşandı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner (47) için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

KARDEŞLERİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI DHA'da yer alan habere göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., kadının komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı.

KIZILIRMAK'TA CESEDİ BULUNDU Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yalçıner'in 19 gün sonra Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü mevkiinde cesedi bulundu. Yalçıner'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KARDEŞLERİYLE ALACAK-VERECEK DAVASI VAR Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği öğrenildi.