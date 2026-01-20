Evde bakım yardımında neler değişti?

Devlet günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olan engelli vatandaşlar için evde bakım yardımı sağlıyor. Evde bakım yardımı bu aydan itibaren 13.878 liraya yükseldi. Yardım sağlanabilmesi için hanede ikâmet eden tüm bireylerin her ne ad altında olursa olsun her türlü gelir toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının net asgari ücretin 3’te 2’sinden (2026 yılı için 18.717 TL) daha az olması gerekiyor.

Geçen hafta yayımlanan yönetmelikle hane içinde kişi başına düşen gelir tespiti konusunda önemli değişiklikler yapıldı.

İKİNCİ KONUTUN YA KİRASI YA RAYİÇ DEĞERİ

Gelir tespitinde daha önce ailenin ikamet ettiği konut haricindeki diğer konutların rayiç değerinin 240’ta biri ve aylık kira getirisi birlikte dikkate alınıyordu. Artık rayiç bedelin 240’ta biri dikkate alınmayacak. Sadece kira geliri elde ediliyorsa kira sözleşmesindeki tutar, sözleşme yoksa beyan edilen kira tutarı dikkate alınacak.

İkâmet edilen haricindeki konutlar için kira geliri elde edilmiyorsa takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 120’de biri gelir hesabına dahil edilecek. Ailenin sahip olduğu depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri mülkler için rayiç bedelin 240’ta biri ile takdir edilen veya beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri gelir elde ediliyorsa getirilerinin toplamı hesaba katılacak. AİLENİN GELİRİNİ ARAÇ BEDELİ DAHA AZ ETKİLEYECEK REKLAM Önceki yönetmelikte ailenin binek aracının kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri gelir hesabına dahil ediliyordu. Yeni yönetmelikte ailede bir adet binek araç bulunması halinde her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen ÖTV’siz araç limitine kadar kısmı hesaba katılmayacak. ÖTV’siz araç limiti 2026 yılı için 2 milyon 873 bin lira olarak belirlendi. Ailenin sahip olduğu tek aracın 2026 yılı için söz konusu tutarı aşan kısmının 120’de biri hesaplamaya dahil edilecek. Ailede birden fazla binek aracı varsa rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan aracın 2 milyon 873 bin lirayı aşan kısmı, diğer araçların ise tamamının kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri dikkate alınacak. ÇOCUKLARIN BURSU HESAP DIŞI BIRAKILDI Eski yönetmelikte ailedeki çocuklar için verilen öğrenim kredisi, burs, mesleki eğitim kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri de hesaplamaya katılıyordu. Yeni yönetmelikle bunların tamamı gelir hesabının dışına çıkartıldı.