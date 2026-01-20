Spor yazarları Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi: İş bitirecek oyuncu lazım!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u El-Bilal Toure'nin 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"KALİTE GÖRMEDİM"
FATİH DOĞAN: "Beşiktaş'ta iletişim, strateji dili çok kötü yönetildi. Sergen Yalçın'ın iki hafta öncesine kadar "Sorumluluğu üzerinden atan" açıklama ve tavırları, transferdeki gecikmeler sonrası tepkiler yönetime çevrilince bu tablo ortaya çıktı. Yönetim mesajı almıştır. Transfer sözü veriyorsan zamanında yapacaksın. 3-4 yıldır aynı şeyleri yazmaktan yorulduk. İyi sağ ve sol bek. İyi stoperler, kaliteli orta saha ve kanat… Dün akşam gayret gördüm, mücadele gördüm. Beşiktaş'ın net bir penaltısının verilmediğini gördüm ama Beşiktaş'ta kalite görmedim. Temel sorun bu. Golden sonra sevinip sonra 'Yönetim istifa' demek de ağır bir travma göstergesi. Bu soğukluk ilişkileri daha da gerer." [Sabah]
"HAYATİ 3 PUAN GETİRDİ"
SİNAN VARDAR: "İstanbul'da soğuk bir akşam... Zaten sezon boyunca tribünlerde görülen boşluklar, dondurucu havayla birlikte daha da belirginleşti. Avrupa potasından kopmamak ve ikinci yarıya iyi başlamak adına siyah-beyazlılar için bu maçta galibiyet şarttı. Göztepe, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazandığı, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş için kayıp kabul edilemezdi. İlk yarıda net golü kaçıran El Bilal Toure, uzatma dakikalarında kendini affettirdi ve Beşiktaş'a hayati üç puanı getirdi." [Fotomaç]
"İŞ BİTİRECEK OYUNCU LAZIM"
ERCAN TANER: "Beşiktaş’ta Gökhan hücuma fazla katkı veremedi. Beşiktaş’ın bu oyun sisteminde Orkun’un rakip ceza sahasına daha yakın bölgede oynaması lazım çünkü savunma anlamında gücü tükeniyor. Israrla sol açık almayan Beşiktaş, rakip savunmaları dakikalar geçtikçe rahatlatmaya devam ediyor. Kanatlarda tehdit yaratamayan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Bu arada Beşiktaş’ın buz gibi penaltısını hakemler yedi. El Bilal Toure attığı golle kendini affettirdi (İlk yarıda kaçırdığı pozisyon) ama bu takıma iş bitirecek çok oyuncu gerekiyor. Taraftar dün akşam bu isteğini resmen dile getirdi." [Sözcü]
"TAKIMIN EN ÇALIŞKANI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Beşiktaş uzatmanın son dakikasında bulduğu golle hem üç puanı aldı hem de önemli bir seyirci sıkıntısından kurtuldu. Baştan sona mücadeleli bir oyun izledik. Beşiktaş kazanma arzusuyla hırslı oynadı. Ama defans bloğu ve Kartal ile Orkun'un gösterdiği müthiş direnci diğer arkadaşlarında göremedik… Abraham en kariyerli oyuncu fakat oyunda çok az görünüyor. Kritik golü atmasına rağmen El Bilal Toure'nin performansı yetersiz. Üstelik de yapısı kanat forvetine uygun değil. Rashica, Abraham ile birlikte çift santrfor gibi oynadı ama etkisizdi. Bu bölgenin en önemli isimlerinden biri olan Cerny de fizik açıdan yetersiz göründü. İkinci devre oyun çok sürat kazandı. Takımın en çalışkan ve verimli ismi kaptan Orkun'un ortası golü getirdi. Bu gol de karabulutları şimdilik dağıttı. Uduokhai de iyi görev yaptı. Kayserispor iyi mücadele etti. Son saniyedeki gole kadar iki stoper müthiş oynadı. Belki maç berabere de bitebilirdi ama teknik direktör Djalovic'in yaptığı gereksiz değişiklikler takımı olumsuz etkiledi" [Sabah]
"BEŞİKTAŞ'A HAYAT VERDİ"
MUSTAFA ÇULCU: "Beşiktaş kurmayları, "Ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım göreceksiniz" deyince beklentilerimiz yükseldi. Ancak artan isabetli pas ve biraz istek dışında beklentilerimizi doyuracak bir fark göremedik ilk yarıda. Bunaltan baskı ve tempo yok. Biraz Cerny, biraz Orkun ve Toure hepsi o kadar. Kayserispor dersini iyi çalışmış, topu Beşiktaş'a bıraktı, oyunu kendi sahasında kabul etti. Kontratak futboluyla özellikle sol kanattan Cardoso ile gol aradı. İkinci yarı her iki tarafta sonuca gitmek istedi, karşılıklı ataklarla tempo yükseldi. Orta alanlar direkt geçilerek gol arayışları oldu. Beşiktaş'ın savunmadaki zafiyetleri sürüyor. Galibiyet için çok çalıştı, uzatmalarda Toure, Beşiktaş'a hayat verdi." [Sabah]
"HAK YERİNİ BULDU"
TURGAY DEMİR: "Futbol oynamayı bırakıp, futbolun kuytu köşelerine saklanmaya çalışan takımların son dakikada yedikleri golle mağlup olmaları genel olarak "Hak yerini buldu" şeklinde yorumlanır. Dün yaşanan manzara da bu sınıfa giriyor. Kaleci Bilal başta olmak üzere Kayserisporlu oyuncular sürekli zaman çalmak için çaba harcadılar. Oynamaya değil oynatmamaya için sahaya çıkmışlardı. Az kalsın bu kötü taktikle puan da alacaklardı, neyse ki son dakika golüyle hak yerini buldu ve Bilal, Bilal'in cezasını kesti!.. Futbol akıl oyunudur diyorum, rakip kapanıyorsa araya oynayabilen, adam eksilten oyuncular kullanılır diyorum. Ya da şöyle söyleyeyim; Rafa, Cerny, Cengiz, Jota dörtlüsü ön tarafta olsaydı bu gol bu kadar gecikmezdi… Birini beğenmez, ötekini oynatmazsan işin tesadüflere kalır. Tıpkı dün olduğu gibi." [Fotomaç]