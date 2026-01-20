Yabancıya konut satışı dipte
Konut satışında rekor yılı geride bırakılırken, yabancıya satış rekordan olumsuz sonuçla çıktı. Toplam satıştan yüzde 1,3 pay alan yabancıya satış, oran olarak 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Adet bazında ise 2016'dan bu yana en düşük satış ortaya çıktı
Konutta 2025 yılının karnesi ortaya çıktı. Toplam 1 milyon 688 bin 910 satışla tarihin en yüksek seviyesine çıkıldı. Yabancıya satış ise bu tablonun tersine yılı gerilemeyle kapattı.
Yabancıya satış 21 bin 534 adetle ve toplam satıştan yüzde 1,3 pay alarak yılı bitirdi.
YABANCIYA EN YÜKSEK SATIŞ 2022'DE YAPILDI
Yabancıya satış, 2022'de 67 bin 490 adet ve toplam satıştan yüzde 4,5 payla tarihi zirvesini gördü.
2022'de yapılan düzenlemeyle gayrimenkul alımıyla vatandaşlıkta 250 bin dolarlık bedel 400 bin dolara çıkarıldı.
Bu yıldan itibaren gerileyen yabancıya satış 2025'te dibi gördü.
2025'TE EN ÇOK RUSLAR EV ALDI
2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
GAYRİMENKULDE İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONU
Bir yandan yabancıya satış düşerken, bir yandan da Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı ciddi oranda arttı. Böylece 2025'te ilk kez gayrimenkulde cari açık pozisyonuna geçildi.