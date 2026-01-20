Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.750,68 %0,02
        DOLAR 43,2861 %0,05
        EURO 50,6366 %0,44
        GRAM ALTIN 6.568,31 %1,11
        FAİZ 35,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 131,52 %0,21
        BITCOIN 91.107,00 %-1,98
        GBP/TRY 58,3559 %0,42
        EUR/USD 1,1690 %0,38
        BRENT 63,76 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 10.739,19 %1,11
        Haberler Ekonomi Emlak Yabancıya konut satışı dipte - Emlak Haberleri

        Yabancıya konut satışı dipte

        Konut satışında rekor yılı geride bırakılırken, yabancıya satış rekordan olumsuz sonuçla çıktı. Toplam satıştan yüzde 1,3 pay alan yabancıya satış, oran olarak 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti. Adet bazında ise 2016'dan bu yana en düşük satış ortaya çıktı

        Giriş: 20.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancıya satış dipte
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konutta 2025 yılının karnesi ortaya çıktı. Toplam 1 milyon 688 bin 910 satışla tarihin en yüksek seviyesine çıkıldı. Yabancıya satış ise bu tablonun tersine yılı gerilemeyle kapattı.

        Yabancıya satış 21 bin 534 adetle ve toplam satıştan yüzde 1,3 pay alarak yılı bitirdi.

        Yıl Toplam Yabancılara satış Pay (%)
        2013 1 157 190 12 181 1.1
        2014 1 165 381 18 959 1.6
        2015 1 289 320 22 830 1.8
        2016 1 341 453 18 189 1.4
        2017 1 409 314 22 234 1.6
        2018 1 375 398 39 663 2.9
        2019 1 348 729 45 483 3.4
        2020 1 499 316 40 812 2.7
        2021 1 491 856 58 576 3.9
        2022 1 485 622 67 490 4.5
        2023 1 225 926 35 005 2.9
        2024 1 478 025 23 781 1.6
        2025 1 688 910 21 534 1.3

        YABANCIYA EN YÜKSEK SATIŞ 2022'DE YAPILDI

        Yabancıya satış, 2022'de 67 bin 490 adet ve toplam satıştan yüzde 4,5 payla tarihi zirvesini gördü.

        2022'de yapılan düzenlemeyle gayrimenkul alımıyla vatandaşlıkta 250 bin dolarlık bedel 400 bin dolara çıkarıldı.

        Bu yıldan itibaren gerileyen yabancıya satış 2025'te dibi gördü.

        2025'TE EN ÇOK RUSLAR EV ALDI

        2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

        GAYRİMENKULDE İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONU

        Bir yandan yabancıya satış düşerken, bir yandan da Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı ciddi oranda arttı. Böylece 2025'te ilk kez gayrimenkulde cari açık pozisyonuna geçildi.

        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Samsun'da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

        Samsun'da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...