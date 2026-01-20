Yabancıya konut satışı dipte

Konutta 2025 yılının karnesi ortaya çıktı. Toplam 1 milyon 688 bin 910 satışla tarihin en yüksek seviyesine çıkıldı. Yabancıya satış ise bu tablonun tersine yılı gerilemeyle kapattı.

Yabancıya satış 21 bin 534 adetle ve toplam satıştan yüzde 1,3 pay alarak yılı bitirdi.

Yıl Toplam Yabancılara satış Pay (%) 2013 1 157 190 12 181 1.1 2014 1 165 381 18 959 1.6 2015 1 289 320 22 830 1.8 2016 1 341 453 18 189 1.4 2017 1 409 314 22 234 1.6 2018 1 375 398 39 663 2.9 2019 1 348 729 45 483 3.4 2020 1 499 316 40 812 2.7 2021 1 491 856 58 576 3.9 2022 1 485 622 67 490 4.5 2023 1 225 926 35 005 2.9 2024 1 478 025 23 781 1.6 2025 1 688 910 21 534 1.3

YABANCIYA EN YÜKSEK SATIŞ 2022'DE YAPILDI

Yabancıya satış, 2022'de 67 bin 490 adet ve toplam satıştan yüzde 4,5 payla tarihi zirvesini gördü.

2022'de yapılan düzenlemeyle gayrimenkul alımıyla vatandaşlıkta 250 bin dolarlık bedel 400 bin dolara çıkarıldı.

Bu yıldan itibaren gerileyen yabancıya satış 2025'te dibi gördü.

2025'TE EN ÇOK RUSLAR EV ALDI

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

GAYRİMENKULDE İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONU

Bir yandan yabancıya satış düşerken, bir yandan da Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı ciddi oranda arttı. Böylece 2025'te ilk kez gayrimenkulde cari açık pozisyonuna geçildi.