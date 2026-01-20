Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde 16 Ocak'ta karne günü O.K. ve ortağı T.G.'nin işlettiği özel anaokuluna giden veliler, okulun iflas ettiğini öğrendi. Aralarında anlaşmazlık yaşadığı belirtilen ortaklardan O.K., velilere, “Ekonomik olarak bu sistemi devam ettiremiyoruz” diyerek, eğitimin sonlandırıldığını söyledi.

Kayıt ücretlerinin tahsil edilmesine rağmen eğitimin durduğu okulda, öğretmenler ve personelin de maaşlarının ödenmediği öne sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yıllık 170 bin lira peşin ödeme yapıp, sonraki yılın da kayıt yenilemesini yapan ancak paralarını geri alamayan 42 veli, okul önünde toplanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"KARNE ETKİNLİĞİ DAHİ DÜZENLENMEDİ"

Velilerin avukatlarından Iyaz Çimen, "Bu kurum sadece velilerimizi, kıymetli öğretmenlerimizi değil, çocuklarımızı da mağdur etmiştir. Bir sonraki yılın ödemesini dahi yapan veliler mağdur olmuştur. Okulda bir karne etkinliği dahi düzenlenmemiş. Çalışan öğretmenlerimizin de son birkaç aydır maaşlarının ödenmediğini öğrendik. Hem eğitim hem de ücret hakkı gasbedilmiştir. Burada ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.