        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler - Haberler

        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrenen veliler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

        Adana'da çocuklarının karnesini almak için gittikleri özel anaokulunun iflas ettiğini ve eğitimin durdurulduğunu öğrenen 42 veli mağdur oldu. Ödedikleri parayı alamayacaklarını öğrenen velilerin şikayetiyle gözaltına alınan okul sahibi O.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukatlarıyla okul önünde buluşan veliler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:29
        Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde 16 Ocak'ta karne günü O.K. ve ortağı T.G.'nin işlettiği özel anaokuluna giden veliler, okulun iflas ettiğini öğrendi. Aralarında anlaşmazlık yaşadığı belirtilen ortaklardan O.K., velilere, “Ekonomik olarak bu sistemi devam ettiremiyoruz” diyerek, eğitimin sonlandırıldığını söyledi.

        Kayıt ücretlerinin tahsil edilmesine rağmen eğitimin durduğu okulda, öğretmenler ve personelin de maaşlarının ödenmediği öne sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yıllık 170 bin lira peşin ödeme yapıp, sonraki yılın da kayıt yenilemesini yapan ancak paralarını geri alamayan 42 veli, okul önünde toplanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

        "KARNE ETKİNLİĞİ DAHİ DÜZENLENMEDİ"

        Velilerin avukatlarından Iyaz Çimen, "Bu kurum sadece velilerimizi, kıymetli öğretmenlerimizi değil, çocuklarımızı da mağdur etmiştir. Bir sonraki yılın ödemesini dahi yapan veliler mağdur olmuştur. Okulda bir karne etkinliği dahi düzenlenmemiş. Çalışan öğretmenlerimizin de son birkaç aydır maaşlarının ödenmediğini öğrendik. Hem eğitim hem de ücret hakkı gasbedilmiştir. Burada ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.

        Velilerden Avukat Dilara Akdoğan Yelaldı ise kendisinin de mağdur edildiğini belirterek, "Karne almaya geldiğimizde 2’nci dönem eğitimin olmayacağını öğrendik. Mağduriyetimiz sadece maddi değil, manevi de oldu. Çocuklarımız çok üzüldü. Bu durumun onlar açısından travmatik bir boyuta ulaştığını söyleyebilirim. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

        Ayrıca Yelaldı, O.K.’nin Mersin’in Tarsus ilçesinde işlettiği kreşin de haziran ayında aniden kapandığını, oradaki velilerin de mağdur olduğunu belirtti.

        "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN AĞLADIĞINI GÖRDÜK"

        Karne günü yaşadıklarını anlatan veli Huriye Özkan da "Okula geldiğimizde öğretmen ve öğrencilerin ağladığını gördük. Sebebini sorunca da okulun kapanacağını öğrendim. Okul sahibi O.K. ile görüştüğümüzde haziran ayında ortaklarıyla maddi kayıp yaşadığını anlatıp, eğitim ve öğretimin, 5 aydır kendi maddi imkanlarıyla sürdüğünü söyledi. Çıkmaza girince polise haber verdik. Daha sonra da polis merkezine giderek şikayetçi olduk" dedi.

        Çocukların psikolojisinin bozulduğunu belirten Özkan, "Bu durumun maddiyatla bir alakası yok. Mağduriyetimizi çocuklarımıza nasıl açıklayacağız? 5 yaşındaki çocukların polis merkezinde olmasının bir açıklaması yok. Şu anda devlet okullarının kayıtları durduğu için kabul edilmiyoruz. Özel okullar da yardımcı olmak istiyor ancak fiyatlar fahiş. Mağduriyetimizi kendimizce çözmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

