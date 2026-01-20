Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.