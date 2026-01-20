Yeni Fed başkanı için geri sayım: Trump önümüzdeki hafta açıklayabilir

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bessent, yeni Fed başkanına ilişkin soruya cevap verdi.

Bessent, yeni Fed başkanı için "dört harika" adayları olduğunu belirterek, "Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır." dedi.

ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme" planı konusunda Avrupa ile bir çözüm bulunacağına yönelik güvenini dile getiren Bessent, Avrupa'nın Trump’ın Grönland tarifelerine karşı güçlü bir yanıt üzerinde anlaşma yeteneğini sorguladı.

Bessent, bu sorunun daha yeni ortaya çıktığını ve ABD ve Avrupa'nın ulusal güvenliğini sağlayacak bir çözüm bulunacağını vurgulayarak "(Tarifeyle ilgili açıklamanın üzerinden) 48 saat geçti. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Liderlerin durumu tırmandırmayacağından ve bunun herkes için çok iyi bir sonuca varacağından eminim." diye konuştu.

ABD’nin Avrupa ile ilişkilerinin güçlü olduğunu savunan Bessent, "İlişkilerimiz hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.