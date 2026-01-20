Habertürk
Habertürk
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı. Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si böyle sıralandı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 10:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:38
        1

        Apple

        Marka değeri: 607.6 milyar dolar

        Ülke: ABD

        2

        Microsoft

        Marka değeri: 565.3 milyar dolar

        Ülke: ABD

        3

        Google

        Marka değeri: 433.1 milyar dolar

        Ülke: ABD

        4

        Amazon

        Marka değeri: 369.9 milyar dolar

        Ülke: ABD

        5

        Nvidia

        Marka değeri: 184.3 milyar dolar

        Ülke: ABD

        6

        Tiktok

        Marka değeri: 153.5 milyar dolar

        Ülke: Çin

        7

        Walmart

        Marka değeri: 141 milyar dolar

        Ülke: ABD

        8

        Samsung

        Marka değeri: 119.2 milyar dolar

        Ülke: Güney Kore

        9

        Facebook

        Marka değeri: 107 milyar dolar

        Ülke: ABD

        10

        State Grid

        Marka değeri: 102.4 milyar dolar

        Ülke: Çin

        11

        Deutsche Telekom

        Marka değeri: 96.2 milyar dolar

        Ülke: Almanya

        12

        ICBC

        Marka değeri: 90.9 milyar dolar

        Ülke: Çin

        13

        Instagram

        Marka değeri: 80.8 milyar dolar

        Ülke: ABD

        14

        China Construction Bank

        Marka değeri: 77.2 milyar dolar

        Ülke: Çin

        15

        Home Depot

        Marka değeri: 73.4 milyar dolar

        Ülke: ABD

        16

        Verizon

        Marka değeri: 73 milyar dolar

        Ülke: ABD

        17

        Bank of China

        Marka değeri: 70.8 milyar dolar

        Ülke: Çin

        18

        Oracle

        Marka değeri: 68 milyar dolar

        Ülke: ABD

        19

        Agricultural Bank of China

        Marka değeri: 62.8 milyar dolar

        Ülke: Çin

        20

        Toyota

        Marka değeri: 62.7 milyar dolar

        Ülke: Japonya

