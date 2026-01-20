Dünyanın en değerli markaları belli oldu
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı. Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si böyle sıralandı...
Apple
Marka değeri: 607.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Microsoft
Marka değeri: 565.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Marka değeri: 433.1 milyar dolar
Ülke: ABD
Amazon
Marka değeri: 369.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Nvidia
Marka değeri: 184.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Tiktok
Marka değeri: 153.5 milyar dolar
Ülke: Çin
Walmart
Marka değeri: 141 milyar dolar
Ülke: ABD
Samsung
Marka değeri: 119.2 milyar dolar
Ülke: Güney Kore
Marka değeri: 107 milyar dolar
Ülke: ABD
State Grid
Marka değeri: 102.4 milyar dolar
Ülke: Çin
Deutsche Telekom
Marka değeri: 96.2 milyar dolar
Ülke: Almanya
ICBC
Marka değeri: 90.9 milyar dolar
Ülke: Çin
Marka değeri: 80.8 milyar dolar
Ülke: ABD
China Construction Bank
Marka değeri: 77.2 milyar dolar
Ülke: Çin
Home Depot
Marka değeri: 73.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Verizon
Marka değeri: 73 milyar dolar
Ülke: ABD
Bank of China
Marka değeri: 70.8 milyar dolar
Ülke: Çin
Oracle
Marka değeri: 68 milyar dolar
Ülke: ABD