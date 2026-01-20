Suriye'de uzlaşma yok: Şam ve terör örgütü YPG arasında müzakere sonuçsuz kaldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin başkent Şam'da yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Şara ile Abdi arasında dün Şam'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin soruları yanıtlayan Suriye hükümeti, 10 Mart mutabakatı ya da Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanması konusunda taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

Hükümet kaynağı, "SDG tarafı, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Telegram hesabında yayınladığı habere göre de görüşmede ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusunda Irak sınırında yer alan Haseke ilinin statüsü ele alındı.

Başkent Şam'da 5 saat süren görüşmede Abdi, Haseke'nin örgütün kontrolünde kalması konusunda ısrar ederken Şara ise İç Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesini ve devlet kurumlarını devralmasını şart koştu.

Suriye için yoğun geçen diplomatik temaslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı aramasıyla devam etti.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alınmıştı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Mazlum Abdi örgütüne danışması için Şara'dan 5 günlük süre isterken, Şara'nın bu talebi reddedip kısa süre içinde kesin bir yanıt istediği bildirildi.

Mazlum Abdi'nin şehrin kontrolünün tamamen örgütün elinde olmasında ısrar etmesine ise Şara, operasyonun bu durumda devam edeceği karşılığını verdi.

Açıklamada, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ile bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Tarafların, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı da belirtildi.

Açıklamada, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye’nin daha iyi bir geleceğe sahip olması için fırsat tanınmasının önemine dikkat çekildiği aktarıldı.

DEAŞ'lıların çoğu yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde, YPG kontrolündeki hapishaneden çıkan terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristten 81'inin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda, ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.