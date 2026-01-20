Suriye'de uzlaşma yok: Şam ve terör örgütü YPG arasında müzakere sonuçsuz kaldı
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi arasında yaklaşık 5 saat süren görüşmenin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Haseke ilinin iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların temellerinden olduğu belirtilirken, "İlerleyen günlerde yeni toplantılar yapılacak" açıklaması yapıldı. Öte yandan Suriye ordusunun Haseke'ye ilerlemeyi sürdürdüğü bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin başkent Şam'da yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.
Şara ile Abdi arasında dün Şam'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin soruları yanıtlayan Suriye hükümeti, 10 Mart mutabakatı ya da Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanması konusunda taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadığını belirtti.
Hükümet kaynağı, "SDG tarafı, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Telegram hesabında yayınladığı habere göre de görüşmede ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusunda Irak sınırında yer alan Haseke ilinin statüsü ele alındı.
Başkent Şam'da 5 saat süren görüşmede Abdi, Haseke'nin örgütün kontrolünde kalması konusunda ısrar ederken Şara ise İç Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesini ve devlet kurumlarını devralmasını şart koştu.
Mazlum Abdi'nin şehrin kontrolünün tamamen örgütün elinde olmasında ısrar etmesine ise Şara, operasyonun bu durumda devam edeceği karşılığını verdi.
Mazlum Abdi örgütüne danışması için Şara'dan 5 günlük süre isterken, Şara'nın bu talebi reddedip kısa süre içinde kesin bir yanıt istediği bildirildi.
Ateşkeste neler vardı?
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.
Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alınmıştı.
Trump, Şara'yı aradı
Suriye için yoğun geçen diplomatik temaslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı aramasıyla devam etti.
Açıklamada, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ile bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.
Tarafların, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı da belirtildi.
Açıklamada, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Görüşmede ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye’nin daha iyi bir geleceğe sahip olması için fırsat tanınmasının önemine dikkat çekildiği aktarıldı.
DEAŞ'lıların çoğu yakalandı
Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde, YPG kontrolündeki hapishaneden çıkan terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristten 81'inin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda, ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.
Bakanlık ardından, "Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini" aktardı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Geriye kalan DEAŞ’lıların ise aranmasına devam ediliyor."
Haseke'ye ilerleyiş sürüyor
Suriye ordusunun, Haseke kent merkezinin dış mahallelerinde bulunan, kentin güney girişindeki Panorama Kavşağı’na ulaştığı bildirildi.
Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.
Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.
Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.