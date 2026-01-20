Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Soğuk çekiliyor, lodosla yağmur geliyor; kuraklık ve baraj krizi sürüyor | Son dakika haberleri

        Soğuk çekiliyor, lodosla yağmur geliyor; kuraklık ve baraj krizi sürüyor

        Batı ve güneyde soğuk yerini lodosla ılık, yağışlı havaya bırakıyor; Perşembe Ege kıyılarında kuvvetli yağmur ve su baskını riski var. Doğu'da kar 22-23 Ocak'ta sürecek, Cumartesi kesilecek; ancak barajlar kritik düzeyde (Ankara % 5, İzmir % 1) ve iç kesimlerde anlamlı yağış beklenmediğinden su tasarrufu hayati durumda... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı

        Giriş: 20.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye bu kış mevsiminin ikinci ciddi soğuk hava dalgasının etkisinde, buz gibi geceler ve gündüzler geçiriyor. Yağışların kıyılara dahi kar olarak düştüğü son günlerde çeşitli baraj havzalarında olumlu gelişmeler yaşandı. Fakat yağışların kar olan kısmı, batıdan ayrılarak diğer bölgelerde sürecek görünüyor.

        YAĞIŞLARIN KAR OLAN KISMI, BATIDAN AYRILARAK DİĞER BÖLGELERDE SÜRECEK

        Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları 22-23 Ocak Perşembe ve Cuma günleri sürecek. 24 Ocak Cumartesi bu alanlardaki kar yağışlarının kesilmesi bekleniyor.

        REKLAM

        SOĞUK HAVA BATI VE GÜNEY BÖLGELER İLE MARMARA’DAN AYRILMAK ÜZERE

        Yarından itibaren hava sıcaklıkları önce 9 ila 13°C’lere, ardından hafta sonuna doğru 12 ila 17°C’lere kadar yükselecek. Orta Akdeniz üzerinden, Cezayir-Tunus üstünden esecek ılık rüzgarlar ile Anadolu’da da hava birkaç gün sonra yumuşayacak. Bu hava değişimi ile kuzeyden esen rüzgarlar yerine yeniden lodostan gelen hava ile yağmurlar da gelecek.

        EGE KIYILARINDA ÖZELLİKLE 22 OCAK PERŞEMBE’NİN YAĞMURLARI KUVVETLİ

        Ege kıyılarında özellikle 22 Ocak Perşembe’nin yağmurları kuvvetli ve yer yer su baskınları, caddelerde gölleşme gibi olaylar yaşanabilir. Yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli olacağı Muğla, Çanakkale ile Antalya’nın batı ilçelerinde de duruma hazırlıklı olmakta yarar var. Perşembe batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağışlar zayıflayacak fakat hemen kesilmiyor, cuma ve hafta sonu da İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve buralara yakın merkezlerde yağmur görülebilir. Hava sıcaklıkları yağmurun ve havanın güneybatıdan gelmesi nedeniyle özellikle gündüz saatleri yüksek seyrederek, bir sonbahar havası andıracak.

        DOĞU BÖLGELERDE İSE KAR YAĞIŞLARININ 2 GÜNÜ DAHA VAR

        Doğu bölgelerde ise kar yağışlarının 2 günü daha var, hafta sonu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu geneli ile Güneydoğu Anadolu güneşli havada 0°C’nin biraz üzerinde sıcaklıklara ulaşacak.

        REKLAM

        KARADENİZ’DEKİ SERT SOĞUK YERİNİ ILIK HAVAYA BIRAKMAK ÜZERE

        Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yaylalarında süren kar yağışları kesiliyor. Hafta sonu gelirken Samsun-Trabzon arasında gündüz sıcaklıkları 15°C’ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları da 8 ila 10°C olacak, Karadeniz’deki sert soğuk yerini ılık havaya bırakmak üzere.

        KURAKLIK BU KIŞ DAHİ GÖRÜNÜR HALDE

        Ülkede süren kuraklık büyük şehirlerde ve kırsal kesimlerde bu kış dahi görünür halde, hissedilir durumda. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu son 2 haftada bolca kar yağışı ve yağmur kaydetmiş olsa da, özellikle Güneydoğu Anadolu’da kuraklık bu ilk yağışlarla bitmiyor, yer altından kullandığımız su, önce oralara sızmak ve doldurmak istiyor. Yer üstündeki su birikimlerimiz ise hala Ankara’da %5’in altında, İzmir’de %1 seviyesinde. Bu kentlerde kullanılan su, yer altından ve çevre merkezlerin su havzalarından karşılanıyor.

        BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAPILACAK SU TASARRUFU HALA ÇOK ÖNEMLİ

        Kendine yetemeyen şehirler ülkesi olarak, yaklaşan bahar ve yaz aylarından önce depoları en azından yarısına kadar doldurabilmeliyiz. Büyük şehirlerde yapılacak su tasarrufu hala çok önemli, tarımsal sulamanın şehir etkisi az olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi merkezlerde ev ve iş yerlerinden yapılacak tasarruf, direkt barajlara fayda sağlıyor.

        KIYI MERKEZLER HARİÇ, İÇ KESİMLERDE ÖNEMLİ BİR YAĞIŞ BEKLENMİYOR

        Yakında havalar yağmurlu olacak ve suyun bittiği akıllardan çıkabilir, bu normal bir durum fakat yanılgıya kapılmayalım. Ankara’ya barajların kendine gelmesi ve %40-50 gibi seviyelere çıkması için mevsim normallerinden 2-3 kat fazla yağış gerekli diyebiliriz. Fakat yakın ve orta vadeli tahminlerde kıyı merkezler hariç, iç kesimlerde önemli bir yağış beklenmiyor. 24 Ocak Cumartesi günü Ankara’da ve Eskişehir’de orta kuvvette yağmur yağabilir, tahmini miktarlar 2 ila 10 mm civarında.

        BÜYÜK ŞEHİRLER VE ANADOLU’DAKİ TARIM ARAZİLERİ SU BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

        Türkiye’de bölgesel bir iyileşme olsa da, büyük şehirler ve Anadolu’daki tarım arazileri su beklemeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?

        ABD Başkanı Trump, dört yıl aranın ardından döndüğü Beyaz Saray'daki ilk yılında birçok şeyi değiştirdi. Duvarlar ve tavanın yanı sıra kapı ve pencere çerçevelerini altın detaylarla süsledi, eski başkanları onurlandıran portreler için bir koridor hazırladı; Joe Biden için ise otomatik kalem görüntüs...
        #soğukluk ve kuraklık
        #haberler
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu