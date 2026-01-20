Soğuk çekiliyor, lodosla yağmur geliyor; kuraklık ve baraj krizi sürüyor

Türkiye bu kış mevsiminin ikinci ciddi soğuk hava dalgasının etkisinde, buz gibi geceler ve gündüzler geçiriyor. Yağışların kıyılara dahi kar olarak düştüğü son günlerde çeşitli baraj havzalarında olumlu gelişmeler yaşandı. Fakat yağışların kar olan kısmı, batıdan ayrılarak diğer bölgelerde sürecek görünüyor.

YAĞIŞLARIN KAR OLAN KISMI, BATIDAN AYRILARAK DİĞER BÖLGELERDE SÜRECEK

Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları 22-23 Ocak Perşembe ve Cuma günleri sürecek. 24 Ocak Cumartesi bu alanlardaki kar yağışlarının kesilmesi bekleniyor.

REKLAM

SOĞUK HAVA BATI VE GÜNEY BÖLGELER İLE MARMARA’DAN AYRILMAK ÜZERE

Yarından itibaren hava sıcaklıkları önce 9 ila 13°C’lere, ardından hafta sonuna doğru 12 ila 17°C’lere kadar yükselecek. Orta Akdeniz üzerinden, Cezayir-Tunus üstünden esecek ılık rüzgarlar ile Anadolu’da da hava birkaç gün sonra yumuşayacak. Bu hava değişimi ile kuzeyden esen rüzgarlar yerine yeniden lodostan gelen hava ile yağmurlar da gelecek.

EGE KIYILARINDA ÖZELLİKLE 22 OCAK PERŞEMBE’NİN YAĞMURLARI KUVVETLİ

Ege kıyılarında özellikle 22 Ocak Perşembe’nin yağmurları kuvvetli ve yer yer su baskınları, caddelerde gölleşme gibi olaylar yaşanabilir. Yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli olacağı Muğla, Çanakkale ile Antalya’nın batı ilçelerinde de duruma hazırlıklı olmakta yarar var. Perşembe batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağışlar zayıflayacak fakat hemen kesilmiyor, cuma ve hafta sonu da İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve buralara yakın merkezlerde yağmur görülebilir. Hava sıcaklıkları yağmurun ve havanın güneybatıdan gelmesi nedeniyle özellikle gündüz saatleri yüksek seyrederek, bir sonbahar havası andıracak.

DOĞU BÖLGELERDE İSE KAR YAĞIŞLARININ 2 GÜNÜ DAHA VAR Doğu bölgelerde ise kar yağışlarının 2 günü daha var, hafta sonu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu geneli ile Güneydoğu Anadolu güneşli havada 0°C’nin biraz üzerinde sıcaklıklara ulaşacak. REKLAM KARADENİZ’DEKİ SERT SOĞUK YERİNİ ILIK HAVAYA BIRAKMAK ÜZERE Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yaylalarında süren kar yağışları kesiliyor. Hafta sonu gelirken Samsun-Trabzon arasında gündüz sıcaklıkları 15°C’ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları da 8 ila 10°C olacak, Karadeniz’deki sert soğuk yerini ılık havaya bırakmak üzere. KURAKLIK BU KIŞ DAHİ GÖRÜNÜR HALDE Ülkede süren kuraklık büyük şehirlerde ve kırsal kesimlerde bu kış dahi görünür halde, hissedilir durumda. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu son 2 haftada bolca kar yağışı ve yağmur kaydetmiş olsa da, özellikle Güneydoğu Anadolu’da kuraklık bu ilk yağışlarla bitmiyor, yer altından kullandığımız su, önce oralara sızmak ve doldurmak istiyor. Yer üstündeki su birikimlerimiz ise hala Ankara’da %5’in altında, İzmir’de %1 seviyesinde. Bu kentlerde kullanılan su, yer altından ve çevre merkezlerin su havzalarından karşılanıyor. BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAPILACAK SU TASARRUFU HALA ÇOK ÖNEMLİ Kendine yetemeyen şehirler ülkesi olarak, yaklaşan bahar ve yaz aylarından önce depoları en azından yarısına kadar doldurabilmeliyiz. Büyük şehirlerde yapılacak su tasarrufu hala çok önemli, tarımsal sulamanın şehir etkisi az olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi merkezlerde ev ve iş yerlerinden yapılacak tasarruf, direkt barajlara fayda sağlıyor.