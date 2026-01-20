Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı!
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği'nden çıktığı duyurdu. Sarı-lacivertliler, ""Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:
"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."