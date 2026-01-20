Habertürk
        Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı!

        Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği'nden çıktığı duyurdu. Sarı-lacivertliler, ""Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 20.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:29
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

        "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

        Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

        Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

