Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı polis memuru Fatih Oral (46), tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra şehit oldu. Oral için Aydın'ın Çine ilçesinde tören düzenlendi.

DHA'nın haberine göre kaza; 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı otomobili durdurmak istedi.

GÖREVLİ TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polisi Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜKSEK PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Aykut Şahmeran'ın 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Taksirle yaralama" suçlarından tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'A GETİRİLDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren polis memuru Fatih Oral, eşinin yaşadığı Aydın'a getirildi.

TEDAVİSİ SÜREN POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU

Çine Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oral, dün şehit oldu. Oral'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.