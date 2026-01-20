Acı kayıp! Uygulama sırasında kaza geçiren polis memuru 19 ay sonra şehit oldu
Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Fatih Oral, tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra şehit oldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklanırken, şehit Oral için Aydın'ın Çine ilçesinde tören düzenlendi. Eşi ve üç kızı törende gözyaşlarına boğuldu
Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı polis memuru Fatih Oral (46), tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra şehit oldu. Oral için Aydın'ın Çine ilçesinde tören düzenlendi.
DHA'nın haberine göre kaza; 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı otomobili durdurmak istedi.
GÖREVLİ TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polisi Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YÜKSEK PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Aykut Şahmeran'ın 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Taksirle yaralama" suçlarından tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AYDIN'A GETİRİLDİ
Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren polis memuru Fatih Oral, eşinin yaşadığı Aydın'a getirildi.
TEDAVİSİ SÜREN POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU
Çine Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Oral, dün şehit oldu. Oral'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
EŞİ VE 3 KIZI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Oral için hastane önünde tören düzenlendi. Törende, şehit Oran'ın eşi Tuğba Oral ile 3 kızı, gözyaşlarına hakim olamadı. Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Oral'ın cenazesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tören mangası ile cenaze aracına konularak memleketi Konya'ya gönderildi.
"KARNESİ ÇOK GÜZEL BABASI"
Öte yandan AA'daki habere göre; Tuğba Oral, 8 yaşındaki kızı Asel Oral'ı yanına alıp "Senin kızın 2. sınıfa başladı biliyor musun? Karnesini aldı. Karnesi çok güzel babası. Mutlu oldun mu babası? Bak baban çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.