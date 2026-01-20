Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz ilk 24! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz ilk 24!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:36
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TREN KAZASI OLDU, BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

        Birincisi tabii ki İspanya'da bir tren kazası var, rakibimiz İspanyol. Başsağlığı diliyorum. İkincisi bugün UltrAslan'ın kuruluş yıl dönümü, dünyanın en büyük taraftar grubu. Verdikleri destekten, Galatasaray'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.

        "HEDEFİMİZ İLK 24"

        Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle Sörloth'un performansının çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçı ne kadar önemsediğini bilyioruz. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak.

        "G.SARAY RUHUNA UYGUN OYNAMALIYIZ"

        Osimhen dün kadroya katıldı, antrenmana bizle beraber çıktı. Konsantrasyonunu ve isteğini gösterdi. Güzel bir antrenman oldu. Jakobs sabaha karşı burada olacak, yarın kadroda olacak. Sara takımla antrenmana çıkacak, kendini deneyecek. Planlarımız, onu da kadroya almak. Singo bizimle beraber olmayacak bu maçta. Arda'nın sakatlığı var. Ancak, kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Hepimiz için, özellikle benim için moral oldu.

        "SAHA DIŞINA DA BAKMAK LAZIM"

        Benim 4. senem burada teknik direktör olarak, hem futbolcu hem öncesinde taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. 30-35 yıla baktığınızda Galatasaray çok başarılı. 3 senedir şampiyonuz. Beklentiler hep yüzdek bizden, biz de buna cevap vermek istiyoruz. Doğrular yanlışlar var. Bu benim için de geçerli. Galatasaraylı futbolcuların, teknik heyetinin, yönetiminin her şeyi verdiğinden emin olsun taraftar. Onların başını hiç yere eğdirmedik. Bunun için yine çabalayacağız. Bu dönem, daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem. Galatasaray, son 3 yılın şampiyonu olarak bu sene şampiyon olmasın diye saha içinde mücadele var ama saha dışındaki mücadeleye de gözleri açıp bakmamız gerekiyor. Neler olup neler bitiyor saha dışında, bakmak gerekiyor. Galatasaray başarısına odaklanmalıyız. Transfere çok odaklandık, saha içindeki konsantrasyonu kaybettik. Transfer tabii ki olacak ama yarın motivasyonu yüksek tutalım. Oyunculara destek olalım. Maçın başı kötü oynayabilir, sonra iyi oynayabilirsiniz. Galatasaray taraftarı, her zaman oyuncularının moralini yükseltmiştir. Onların performansıyla bizim performansımızı yukarı çekmek. Yarın nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü.

        "MAÇ BAŞINA 2 GOL YEDİLER"

        Rakibimizin, son maçlarda yüksek şiddetli pres yapan ve ön alan baskılarını, adam adama baskılarını çok iyi uyguluyorlar. Avantajlarını, dezavantajlarını kullanmak için plan yapacağız. Bireysel yetenek, kalite ve özellikle hücum oyuncularının bireysel yetenekleri, orta saha oyuncuları için de geçerli, öndeki oyuncuların yeteneklerini sergileyecekleri oyunda... Rakibimiz 12 gol yedi. Atletico Madrid, maç başına 2 gol yedi, çok yüksek. Duran toplardan çok gol yediler. Kaliteli takımlar, Atletico Madrid'e gol atabiliyor durumunu gösteriyor bu. Biz neler yapabileceğimiz üzerinde durduk. Yarın her şeyin dışında bireysel yetenek ve kalite çok öne çıkacak.

        "HEM BEN HEM OYUNCULARIM HAZIR!"

        Bazı maçlar vardır, teknik ekibin o takımı psikolojik anlamda hazırlamasına gerek yoktur. Atletico Madrid maçı bunlardan biri. İyi antrenman yapacaksınız, taktiksel hazırlık yapacaksınız, analizinizi en doğru şekilde anlatacaksınız, saha içi çalışmanızı yüksek konsantrasyonla yapacaksınız ama böyle bir şans futbolcuya geldikten sonra mental anlamda hazırlanmayan... Takımda bunu görmüyorum. Herkes bu maça çok hazır. Dünkü antrenmanda da yaptığımız çalışmada bunu net şekilde gösterdiler. Beni mutlu eden bir antrenman oldu. Bugün daha kısa ve daha dinamik bir antrenman olacak. Hem ben hem oyuncularım hazır. Atmosferi tüm dünya etkileniyor, rakip takımlar da etkileniyor. Bu atmosfer için sahada performans vermemiz lazım. Ben oyuncularıma çok güveniyorum.

        "LA LIGA'NIN EN ÇOK KOŞAN TAKIMIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

        Rakibimiz 2 gün önce bir maç oynadıktan sonra 3. günde maça çıkacak. Bazı oyuncularını dinlendirdi ama fiziksel olarak çok dinamik. La Liga'nın en çok koşan takımı, 115 km ortalama. Birebir savunmaları çok güçlü şekilde yapıyorlar. Biz tabii ki birincisi Türkiye Ligi'nden geliyoruz. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süreleri çok düşük Şampiyonlar Ligi'ne göre, 10-15 dakika fark var. Daha yavaş oynanan oyunu, hakemlerin ve rakiplerin oyunu durdurduğu... Arada büyük fark var. Şampiyonlar Ligi maçlarında, Liverpool maçında 90 dakika konsantrasyonu, dinamizmi, maçı doğru yönetebilmeyi gösterdik. Oyunu doğru yönetmeliyiz. Aynı şekilde rakibe cevap vermemiz gerekiyoruz. Kulübeden gelen oyuncu sayımız arttı. Bir 90 dakika... Yorgunluk oluyor ama bu oyuncular bazen 120 dakikayı bile aynı performansla oynayabiliyorlar. Bu psikolojik ve oyun içerisindeki gücünüzü yönetmekle alakalı. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz.

        "SINGO EN KISA ZAMANDA DÖNECEK"

        Uğurcan dün hastaydı, bugün antrenmanda olacak. Singo'nun durumunu Yener Hoca açıklayacak. Dünyada ilk sakatlanan oyuncu Singo değil. O yüzden her takımda sakatlıklar oluyor. Önemli olan doğru şekilde döndürebilmek. O da çok istiyor, çok çalışıyor, çok profesyonel bir oyuncu. En kısa zamanda dönecek. Bir daha da o sakatlık olmayacak diye düşünüyorum.

