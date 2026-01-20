Almanya elektrikli araçlara yeniden teşvik verecek

Almanya, ülkenin kilit sektörlerinden biri olan otomotivdeki durgun satışlarını canlandırmak amacıyla yeni bir teşvik programını devreye almaya hazırlanıyor.

Ülkedeki yeni 'elektrikli araç teşvik paketinin' özellikle düşük ve orta gelirli ailelere yönelik olacağı belirtiliyor.

Alman yayın organı Bild'in ülkenin Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, hükümet yeni teşvikleri 1.500 ile 6 bin Euro arasında olacak şekilde planlıyor. Haberde, söz konusu teşvikler için yerel üretim şartından bahsedilmemesi ise dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, yerli otomobil Togg dahil Almanya'daki tüm elektrikli araçların teşvikler kapsamına girmesi öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren yeni kayıtlar için başvurular geriye dönük olarak yapılabilecek. Başvurular için bir internet sitesinin en geç Mayıs ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

SATIŞLARI ARTIRMASI BEKLENİYOR

Almanya'da Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2026-2029 yılları için elektrikli araç teşvikleri için 3 milyar euro ayırmıştı.

Almanya Çevre Bakanlığı yetkilileri de, verilecek teşviklerin 4 yıl içinde 800 bin adet aracı kapsayacağını aktarıyor.