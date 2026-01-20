Almanya elektrikli araçlara yeniden teşvik verecek
Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarı olan Almanya'da, elektrikli araçları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanmak üzere. Öyle ki, ülkede 2024 yılında sona eren elektrikli araç teşviklerinin yeniden devreye alınması planlanıyor. 1.500 ile 6 bin Euro arasında değişecek teşvikler sayesinde bu yıl elektrikli araç satışlarının yüzde 17 kadar artarak yaklaşık bir milyona çıkması öngörülüyor. Yeni paket hayata geçtiğinde, ihracatına Almanya'dan start veren yerli otomobil Togg da teşvikle satın alınabilecek. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Almanya, ülkenin kilit sektörlerinden biri olan otomotivdeki durgun satışlarını canlandırmak amacıyla yeni bir teşvik programını devreye almaya hazırlanıyor.
Ülkedeki yeni 'elektrikli araç teşvik paketinin' özellikle düşük ve orta gelirli ailelere yönelik olacağı belirtiliyor.
Alman yayın organı Bild'in ülkenin Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, hükümet yeni teşvikleri 1.500 ile 6 bin Euro arasında olacak şekilde planlıyor. Haberde, söz konusu teşvikler için yerel üretim şartından bahsedilmemesi ise dikkat çekiyor.
Bu kapsamda, yerli otomobil Togg dahil Almanya'daki tüm elektrikli araçların teşvikler kapsamına girmesi öngörülüyor.
Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren yeni kayıtlar için başvurular geriye dönük olarak yapılabilecek. Başvurular için bir internet sitesinin en geç Mayıs ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.
SATIŞLARI ARTIRMASI BEKLENİYOR
Almanya'da Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2026-2029 yılları için elektrikli araç teşvikleri için 3 milyar euro ayırmıştı.
Almanya Çevre Bakanlığı yetkilileri de, verilecek teşviklerin 4 yıl içinde 800 bin adet aracı kapsayacağını aktarıyor.
Otomotiv endüstrisi birliklerine göre, bu önlemlerin bu yıl elektrikli araç satışlarını yüzde 17 kadar artırarak yaklaşık bir milyona çıkarması tahmin ediliyor.
2016'dan elektrikli araç teşvik programını devreye alan Almanya, 2024 yılına kadar yaklaşık 10 milyar euro kaynak harcamıştı.