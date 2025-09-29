Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu

Yerli elektrikli otomobil markası Togg cephesinde önemli bir viraj daha geride kaldı.

Markanın ihracatına bugün itibarıyla start verildi. Bu kapsamda, yurt dışındaki ilk durağını Almanya olarak belirleyen Togg, bu ülkede fiyatlarını açıklayarak sipariş almaya başlayacağını bildirdi.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları birebir aynı olacak şekilde açıklandı.

Buna göre, her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

REKLAM

BAZI DONANIMLAR ZORUNLU TUTULUYOR

Her ne kadar liste fiyatları bu şekilde olsa da, satın alma aşamasında zorunlu opsiyonlar eklendiğinde fiyatların yükseldiği görülüyor.

Örneğin, T10F V2 uzun menzil sipariş verilmek istendiğinde, Akıllı Destek Paketi, Kış Paketi (ısıtmalı direksiyon dahil), Panoramik Cam Tavan, Meridian Ses Sistemi, Başlangıç Paketi olmadan aracın siparişinin verilemediği görülüyor.