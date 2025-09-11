Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.586,32 %0,96
        DOLAR 41,2823 %0,02
        EURO 48,3501 %0,09
        GRAM ALTIN 4.822,11 %-0,19
        FAİZ 40,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 54,57 %-0,12
        BITCOIN 114.135,00 %0,45
        GBP/TRY 55,8338 %-0,01
        EUR/USD 1,1696 %0,01
        BRENT 67,35 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 7.884,14 %-0,19
        Haberler Ekonomi Otomobil Togg için halka arz açıklaması - Otomobil Haberleri

        'Togg mutlaka halka arz olmalı'

        Togg'un yurt dışı açılımına Münih'te düzenlenen Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği IAA Mobility fuarında start verildi. Almanya'daki fuarda şirketin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un halka açılabileceğini söyledi. Tosyalı, "Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Çok kısa zamanda değil ama Togg mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır" dedi. Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddialara ilişkin de konuşan Tosyalı, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini bildirdi. Verilen bilgiye göre, bayilik vermek için hazırlıklar yapan Togg, üçüncü model T8X için de çalışmalara başladı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 11.09.2025 - 07:53 Güncelleme: 11.09.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Togg'un Avrupa yolculuğu Almanya'da başladı. Yerli otomobil markasının iki modeli T10X ve T10F Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında tanıtıldı.

        Fuarda Türk basın temsilcileri ile bir araya gelen Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şirketin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        Togg'un Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddialara ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini bildirdi.

        Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı
        Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı Haberi Görüntüle

        Tosyalı, "Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklık yapımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok. Çinli bir şirket ile görüşmemizi gerektirecek bir durum da yok" dedi.

        REKLAM

        'HALKA ARZ TOGG'U GÜÇLÜ KILAR'

        Henüz Togg'un üretiminin başlamadığı zamanlarda, Kasım 2022'de Gemlik'teki fabrikada gerçekleşen basın toplantısında, şirketin halka arz olabileceğine yönelik ilk sinyal verilmişti.

        Öyle ki, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada, "Her profesyonel şirket gibi, biz de büyümek için borsaya açılmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yurt dışında halka açılacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        Togg'dan halka arz planı!
        Togg'dan halka arz planı! Haberi Görüntüle

        Bu açıklamaların üzerinden geçen yaklaşık 3 yılın ardından, bu sefer Münih Otomobil Fuarı'nda Togg'un halk arz ihtimalini şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı'ya sorduk.

        Bu konuda net cevaplar veren Tosyalı, "Exit söz konusu değil, ancak halka arzın her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Çok kısa zamanda değil ama Togg mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg'un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır ve Togg'u da daha çok güçlü kılar. Ama önce Togg'u başarılı, kârlı ve hedeflediğimiz bir zemine oturtmamız lazım. Oraya oturttuktan sonra da arzu edenleri paydaşlığa alabiliriz ve halka arz olmalıdır diye de düşünüyorum" diye konuştu.

        BAYİLİK SİSTEMİ YOLDA

        Öte yandan, Togg cephesinde önemli bir gelişmenin de yaşanacağını yine Fuat Tosyalı'dan öğreniyoruz.

        REKLAM

        2023 yılında satışlara başladığı ilk günden bu yana 'doğrudan satış' prensibini benimseyen Togg, geleneksel satış modeline geçmeye hazırlanıyor.

        Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO'su Gürcan Karakaş Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a konuştu
        Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO'su Gürcan Karakaş Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a konuştu

        Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bayilik sistemi oluşturacaklarını bildirerek, bu sistemin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini, bayilerin deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını vurguladı.

        Togg CEO'su Gürcan Karakaş da, "Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlayacağız bayiliğe ve oradan öğrendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına yaymak istiyoruz. Hibrit bir çalışmanın birbirini desteklemesi. Avrupa'ya da aynı mantıkla açılmak istiyoruz" diye konuştu.

        'ALMANYA'DAN SONRA HEDEF FRANSA VE İTALYA'

        Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un ihracat için ilk durak olarak neden Almanya'yı tercih ettiklerini de açıkladı.

        Karakaş, "Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik" şeklinde konuştu.

        Almanya'da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizen Karakaş, "Almanya'daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istiyoruz" dedi.

        T8X İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

        Togg CEO'su Karakaş, yeni model ile ilgili çalışmalara başladıklarını da kaydederek, "T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün 2.5 senede çıkması lazım, ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?