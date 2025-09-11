Togg'un Avrupa yolculuğu Almanya'da başladı. Yerli otomobil markasının iki modeli T10X ve T10F Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında tanıtıldı.

Fuarda Türk basın temsilcileri ile bir araya gelen Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şirketin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Togg'un Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddialara ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini bildirdi.

Tosyalı, "Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklık yapımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok. Çinli bir şirket ile görüşmemizi gerektirecek bir durum da yok" dedi.

'HALKA ARZ TOGG'U GÜÇLÜ KILAR'

Henüz Togg'un üretiminin başlamadığı zamanlarda, Kasım 2022'de Gemlik'teki fabrikada gerçekleşen basın toplantısında, şirketin halka arz olabileceğine yönelik ilk sinyal verilmişti.

Öyle ki, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada, "Her profesyonel şirket gibi, biz de büyümek için borsaya açılmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yurt dışında halka açılacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların üzerinden geçen yaklaşık 3 yılın ardından, bu sefer Münih Otomobil Fuarı'nda Togg'un halk arz ihtimalini şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı'ya sorduk. Bu konuda net cevaplar veren Tosyalı, "Exit söz konusu değil, ancak halka arzın her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Çok kısa zamanda değil ama Togg mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg'un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır ve Togg'u da daha çok güçlü kılar. Ama önce Togg'u başarılı, kârlı ve hedeflediğimiz bir zemine oturtmamız lazım. Oraya oturttuktan sonra da arzu edenleri paydaşlığa alabiliriz ve halka arz olmalıdır diye de düşünüyorum" diye konuştu. BAYİLİK SİSTEMİ YOLDA Öte yandan, Togg cephesinde önemli bir gelişmenin de yaşanacağını yine Fuat Tosyalı'dan öğreniyoruz. 2023 yılında satışlara başladığı ilk günden bu yana 'doğrudan satış' prensibini benimseyen Togg, geleneksel satış modeline geçmeye hazırlanıyor.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO'su Gürcan Karakaş Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a konuştu Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bayilik sistemi oluşturacaklarını bildirerek, bu sistemin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini, bayilerin deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını vurguladı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş da, "Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlayacağız bayiliğe ve oradan öğrendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına yaymak istiyoruz. Hibrit bir çalışmanın birbirini desteklemesi. Avrupa'ya da aynı mantıkla açılmak istiyoruz" diye konuştu. 'ALMANYA'DAN SONRA HEDEF FRANSA VE İTALYA' Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un ihracat için ilk durak olarak neden Almanya'yı tercih ettiklerini de açıkladı. Karakaş, "Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik" şeklinde konuştu. Almanya'da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizen Karakaş, "Almanya'daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istiyoruz" dedi.