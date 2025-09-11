Habertürk
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!

        Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:30
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

