        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı | SON DAKİKA HABERİ

        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!

        İstanbul Zeytinburnu'ndaki, öğle saatlerinde, Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 14:25 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:43
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        İstanbul'da olay, bugün öğle saatlerinde Zeytinburnu'ndaki, Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde yaşandı.

        2 KİŞİ MOTOSİKLETLE GELDİ

        DHA'daki habere göre hastanenin bahçesine motosikletle gelen 2 kişi, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi.

        SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI

        Saldırının ardından yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından tedaviye alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulan polis ekiplerinin, soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

