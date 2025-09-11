Ece Seçkin'i tehdit eden kişi hakkında ev hapsi kararına devam Şarkıcı Ece Seçkin'i ile eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S, önceki gün polis tarafından yakalanmıştı. 'Israrlı takip' ve 'Tehdit' etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması ve ev hapsi kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. İtirazı reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi

