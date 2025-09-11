Ece Seçkin'i tehdit eden kişi hakkında ev hapsi kararına devam
Şarkıcı Ece Seçkin'i ile eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S, önceki gün polis tarafından yakalanmıştı. 'Israrlı takip' ve 'Tehdit' etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması ve ev hapsi kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. İtirazı reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi
Ece Seçkin ile pilot eşi Çağrı Terlemez polis merkezine, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikâyeti olmuştu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Gözaltına alınan şüpheli A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMAMA YASAĞI
Hakimlik, şüpheli hakkında ev hapsi içerek "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı. İşlemlerin ardından şüpheli serbest kaldı.
İTİRAZ REDDİLDİ
Şüphelinin serbest kalmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebinden bulundu. İtirazı inceleyen hakimlik Başsavcılığın itirazını reddederek, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Bu kararın ardından savcılık üst mahkemeye başvurarak şüphelinin tutuklanma talebinde bulunabileceği belirtildi.