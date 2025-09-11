İnanılmaz ölüm! Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
Diyarbakır'da feci bir ölüm meydana geldi. Kentte 22 yaşındaki Pervin Altaş, elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiye dokununca akıma kapıldı. Kahreden olayın ardından, keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlendi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak için dokunan Pervin Altaş (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de akıma kapılıp öldüğü tespit edildi.
DHA'nın haberine göre feci olay, 9 Eylül’de akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü.
Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KEÇİNİN DE AKIMA KAPILDIĞI BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.