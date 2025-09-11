Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İnanılmaz ölüm! Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı! | Son dakika haberleri

        İnanılmaz ölüm! Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!

        Diyarbakır'da feci bir ölüm meydana geldi. Kentte 22 yaşındaki Pervin Altaş, elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiye dokununca akıma kapıldı. Kahreden olayın ardından, keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 14:43 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak için dokunan Pervin Altaş (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de akıma kapılıp öldüğü tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre feci olay, 9 Eylül’de akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü.

        Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KEÇİNİN DE AKIMA KAPILDIĞI BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?