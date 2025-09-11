Habertürk
        Haberler Yaşam Türkiye'de müzeler 8 ayda 21,6 milyon ziyaretçi ağırladı

        Türkiye'de müzeler 8 ayda 21,6 milyon ziyaretçi ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964'e ulaştı" dedi

        Giriş: 11.09.2025 - 14:23 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:24
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde müze ve ören yerlerini 21 milyon 610 bin 964 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

        "Tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve örenyerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964’e ulaştı. Restorasyonlardan dijitalleşmeye, yeni müzecilik anlayışından kültür rotalarına kadar attığımız her adım, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Her bir taşında, her bir izinde insanlık tarihinin sesi olan bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin ışığını tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz."

        Ersoy, en çok ilgi gören ilk 10 müze ve ören yerini ise toplam 7 milyon 707 bin 226 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

        EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER

        Ziyaretçi sayısında 1 milyon 741 bin 547 kişiyle İzmir Efes Örenyeri ilk sırada yer aldı. Efes’i, 1 milyon 613 bin 357 ziyaretçiyle Denizli Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri takip etti.

        Kapadokya bölgesi de yoğun ilgi gördü. Göreme Örenyeri 766 bin 937, Paşabağlar Örenyeri 753 bin 638, Kaymaklı Yeraltı Şehri 460 bin 262 ve Derinkuyu Yeraltı Şehri 375 bin 870 ziyaretçiyle en çok ilgi gören alanlar arasında oldu.

        İstanbul’daki Galata Kulesi 651 bin 197 ziyaretçiyle listenin beşinci sırasında yer aldı.

        Ankara’daki Cumhuriyet Müzesi 454 bin 48 kişi tarafından ziyaret edilirken, Trabzon’daki Sümela Manastırı 392 bin 976 ziyaretçiyle ilk 10’da kendine yer buldu.

        GÖBEKLİTEPE İLK 10'DA

        UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, 497 bin 394 ziyaretçiyle yılın ilk 8 ayında en çok gezilen yerler arasında altıncı sırada yer aldı.

        Eşsiz kültürel mirasıyla milyonlarca ziyaretçiyi cezbeden Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları, yeni müzecilik anlayışı ve kültür rotalarıyla ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor.

