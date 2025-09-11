37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Atama kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar da şöyle:

BAKAN YERLİKAYA'DAN ATAMA KARARNAMESİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti.

Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.