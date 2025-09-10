İşte Fenerbahçe'nin futbol akademi projesi!
Fenerbahçe Futbol Akademisi proje tanıtım töreni yapıldı. Burada sembolik beton atma töreni gerçekleştirilirken, başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra futbolcular da törene katıldı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Fred Rodrigues ile eski futbolcular ve camianın önde gelen isimleri katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, konuşmaların ardından Maltepe'deki araziyi ziyaret etti.
Burada sembolik beton atma töreni gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetime, Mert Hakan Yandaş ve altyapı takım kaptanları da eşlik etti.